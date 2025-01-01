Cor 8:58 Ittiri: arresto per furto in un ambulatorio I militari dell’Arma dei Carabinieri hanno sorpreso all’interno della struttura una donna che vi si trovava in assenza di un giustificato motivo, pertanto sono stati avviati approfonditi accertamenti



ITTIRI - Nel corso della mattinata di sabato, i Carabinieri della Stazione di Ittiri, insieme al personale della Stazione di Romana (SS), hanno arrestato in flagranza di reato una donna poiché ritenuta responsabile del reato di tentato furto aggravato.



I militari dell’Arma hanno sorpreso all’interno della struttura una donna che vi si trovava in assenza di un giustificato motivo, pertanto sono stati avviati approfonditi accertamenti che hanno consentito di appurare che nell’ultimo periodo la struttura aveva constatato di aver subito numerosi ammanchi di denaro, nello specifico dalla cassa era sparita una somma complessiva di circa 1550 euro. Inoltre, a seguito di perquisizione personale, la donna è stata trovata in possesso delle chiavi della struttura che era verosimilmente riuscita ad ottenere riproducendo in maniera fraudolenta una copia mentre svolgeva in quella sede servizi di pulizie.



Inoltre sono state analizzate le immagini del sistema di videosorveglianza che monitora la struttura ed è stato accertato che la donna fermata risulta verosimilmente simile per corporatura, abbigliamento indossato e autovettura utilizzata al soggetto che nei giorni precedenti aveva asportato il denaro contenuto nella cassa, sempre senza lasciare tracce e sempre senza forzare la porta di ingresso. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, la donna è stata tradotta presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.



Nel corso della mattinata di ieri è stata celebrata l’udienza di convalida e nei confronti della donna è stato disposto l’obbligo di presentazione alla P.G. per tre volte alla settimana. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.