Cor 18:30 Sassari: apre il Salone dello Studente Il Salone dà ampio spazio all´offerta formativa dei due Atenei di Cagliari e Sassari, mentre la prima volta la Regione partecipa con il proprio stand “Istruzione Tecnologica Superiore per la Sardegna” (ITS)



SASSARI - Oggi e domani la Regione Sardegna ospita a Sassari il Salone dello Studente: una finestra sulle opportunità offerte agli studenti e alle studentesse sarde per il loro percorso post diploma. Ospitato negli spazi di Promocamera, il Salone è stato inaugurato stamattina dall'assessora regionale della Pubblica Istruzione Ilaria Portas, dall'assessora Nicoletta Puggioni in rappresentanza del Comune di Sassari e dall'amministratore delegato di Campus, Domenico Ioppolo.



Il Salone dà ampio spazio all'offerta formativa dei due Atenei di Cagliari e Sassari, mentre la prima volta la Regione partecipa con il proprio stand “Istruzione Tecnologica Superiore per la Sardegna” (ITS). A questo proposito, di recente la Giunta regionale ha approvato una delibera che stanzia 600 mila euro per la promozione dell’istruzione tecnica superiore e per la realizzazione di un piano di azioni di orientamento per studentesse e studenti: 300mila euro per il 2025 e altri 300mila per il 2026, che serviranno anche per le campagne di comunicazione sia con i sistemi classici che attraverso i social media.



«Nonostante questi istituti operino molto bene e da molti anni sul territorio regionale – ha affermato l’assessora Ilaria Portas – gli ITS sono ancora poco conosciuti tra i giovani sardi, così come sono poco conosciute le importanti potenzialità che questi percorsi scolastici rappresentano in termini lavorativi e di sviluppo del territorio. Per questo motivo – prosegue l’assessora – abbiamo deciso di avviare un percorso di orientamento e informazione che sappia meglio spiegare ai giovani quali indirizzi scegliere. Riteniamo doveroso che ragazze e ragazzi siano bene informati su tutto il ventaglio di opportunità esistenti. Spesso, infatti, si fanno percorsi di studi poco consapevoli, basati su una scarsa conoscenza dei programmi o su scelte poco aderenti alle attitudini personali: è così che si rischia l’abbandono degli studi».



Le fondazioni attualmente operanti in Sardegna sono: Fondazione ITS Academy Energia Sardegna, Fondazione ITS Academy per la mobilità sostenibile e logistica - Mobilità Sostenibile, Sardegna – ITS Academy MO.SO.S., - Fondazione ITS Academy TAGSS - Filiera Agro-Alimentare della Sardegna, Fondazione ITS Academy Turismo e Attività Culturali Sardegna – ITS Academy TAC Sardegna, Fondazione ITS Academy Istituto Superiore Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione Sardegna - Novitas 4.0.