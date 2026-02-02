S.A. 8:54 Economia circolare: voucher per progetti pilota Il progetto è co-finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, tra i partner Confindustria Centro Nord Sardegna. A Villa Mimosa la presentazione. Previsto un bando con voucher da 10mila euro per progetti pilota di economia circolare di imprese del territorio



SASSARI - Il progetto ECCELSI, acronimo di Economia Circolare Cooperativa Esercitando la Leva della Simbiosi Industriale, co-finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, entra nella fase operativa. Si punta a rafforzare la competitività e la sostenibilità delle PMI delle filiere strategiche del territorio transfrontaliero, favorendo lo sviluppo di processi di simbiosi industriale con l’utilizzo di materiali tradizionalmente intesi come scarti o sottoprodotti, in sostituzione di materie prime. Avviato lo scorso anno, per una durata complessiva di 36 mesi, ECCELSI vede come capofila la Fondazione ISI di Pisa - Fondazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale, affiancata dai partner Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Confindustria Centro Nord Sardegna, Confindustria Genova - Liguria, Camera di Commercio della Corsica, Camera di Commercio Nizza e Costa Azzurra, EA Eco-entreprises.



Martedì 3 febbraio, a Villa Mimosa a Sassari, sede di Confindustria Centro Nord Sardegna, il progetto ECCELSI è stato presentato alle imprese del territorio. Con la promozione dello sviluppo di filiere produttive innovative e circolari nel territorio transfrontaliero, si punta ad attivare processi di simbiosi industriale in grado di interessare i più importanti settori dell’economia locale collegati alla Green&Blue Economy. Tra i comparti maggiormente interessati ci sono l'agroalimentare, l'edilizia, la trasformazione del sughero, la cantieristica navale e le attività estrattive. Per la Sardegna, è stato ricordato, due sono i pilastri strategici, non esclusivi, nell’ambito dell’economia circolare, la filiera lattiero-casearia e il comparto sughericolo, a cui va aggiunto il settore estrattivo. Nel corso dell’incontro sono state approfondite le opportunità riservate alle piccole e medie imprese e, soprattutto, è stata annunciata la pubblicazione dall’11 febbraio di un bando transfrontaliero dedicato all’attivazione di sinergie di simbiosi industriale. Verranno selezionati per l’intero progetto ECCELSI 24 progetti, che dovranno coinvolgere almeno due imprese a testa, per un totale minimo di 48 imprese, che potranno aumentare nel caso di progetti di filiera.



Ciascun partner di ECCELSI finanzierà con quattro voucher da 10mila euro altrettanti progetti pilota di economia circolare di imprese del territorio. Il contributo potrà essere impiegato per la realizzazione di prove tecniche, test chimici, analisi fisiche, studi di fattibilità e altre soluzioni, coinvolgendo imprese specializzate, università e centri di ricerca, con l’obiettivo di valutare l’effettuabilità dell’azione di simbiosi industriale, al fine di facilitare l'integrazione tra filiere e la trasformazione di scarti di un processo, specifica il programma. Non è tutto. ECCELSI comprende anche un ciclo di seminari realizzati in collaborazione con International Synergies, società leader nella promozione della sostenibilità industriale e punto di riferimento internazionale per la simbiosi industriale. Sono previsti tre moduli che si svolgeranno in streaming, fino ad aprile. Il primo è in calendario giovedì 5 febbraio.