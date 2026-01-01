Alguer.it
S.A. 15:12
«Unesco solo un punto di partenza per Alghero»
Soddisfazione di Fdl per l’approvazione della delibera di adesione del Comune di Alghero alla costituenda Fondazione di partecipazione per la gestione degli standard qualitativi del patrimonio riconosciuto dall’Unesco
«Unesco solo un punto di partenza per Alghero»

ALGHERO – Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’approvazione della delibera di adesione del Comune di Alghero alla costituenda Fondazione di partecipazione per la gestione degli standard qualitativi del patrimonio riconosciuto dall’Unesco che coinvolge le dodici aree inserite nella Lista del Patrimonio Mondiale nel luglio scorso [LEGGI]. «Si tratta di un passaggio che si inserisce in un percorso di chiara continuità amministrativa. La progettualità nasce infatti nella precedente amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Conoci, con il lavoro degli assessori Di Gangi e Alessandro Cocco, che hanno contribuito alla costruzione del dossier di candidatura e dell’impianto strategico. Oggi quell’impostazione viene portata avanti dall’assessora Sanna, a cui va riconosciuto il merito di aver proseguito un lavoro già avviato, senza azzeramenti né improvvisazioni» si legge nella nota diffusa dal partito.

Fratelli d’Italia ribadisce un punto essenziale: «il riconoscimento UNESCO non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Gli impegni assunti nel Piano di Gestione allegato al dossier impongono obiettivi chiari e verificabili in termini di tutela, valorizzazione e governance del patrimonio.Per questo la vera sfida, oggi, è tutta politica e istituzionale: la Regione Sardegna deve garantire un adeguato finanziamento e un supporto concreto alla Fondazione di partecipazione. Senza risorse certe e senza un sostegno regionale strutturato, il rischio è quello di lasciare incompiuti gli obiettivi concordati con l’UNESCO». Fratelli d’Italia «vigilerà affinché ciò non accada: il patrimonio UNESCO rappresenta una leva strategica per lo sviluppo culturale e turistico del territorio e merita serietà, programmazione e responsabilità. Ora la Regione dimostri di essere all’altezza di questo impegno.»
15 gennaio
Truffa Fondi Ue: azienda sarda nei guai
15 gennaio
Flop Capodanno, Colledanchise replica e difende Cuccureddu
14 gennaio
Schianto in via Barracu: cinque feriti



