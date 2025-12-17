Cor 12:26 Dolci della tradizione algherese: l´incontro L´evento, molto partecipato, è stato organizzato da Amici dell´Accademia Sarda del Lievito Madre, Obra Cultural de l´Alguer e Plataforma per la Llengua



ALGHERO - Lunedì 15 dicembre presso i locali della Biblioteca Catalana si è svolto l'incontro dedicato ai dolci della tradizione algherese, molto partecipato. L'evento è stato organizzato da Amici dell'Accademia Sarda del Lievito Madre, Obra Cultural de l'Alguer e Plataforma per la Llengua.



I rappresentanti delle associazioni, rispettivamente il Prof. Antonio Farris, il Presidente Giuseppe Tilocca e il delegato ad Alghero Mauro Mulas, hanno evidenziato l'importanza e la varietà della pasticceria identitaria. I saluti dell'amministrazione comunale sono stati portati dell'Assessora alla cultura Raffaella Sanna, che ha arricchito la serata con alcuni ricordi personali.



Sono intervenute anche le signore Vittorianna Perotto, Carmelita Zedda, che ha letto alcune sue poesie dedicate ai dolci, e Teresa Falche, che ha ricordato l'uso del lievito madre nel pa a l'anis, nell’ou de butxaca e nel cavallutxo.