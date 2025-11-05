Alguer.it
S.A. 10:00
Nuovi fondi per il Capodanno in Sardegna
Finanziamento che arriva dal Fondo unico nazionale per il turismo (Funt), pari a 651.320, somma che si va ad aggiungere al cofinanziamento della Regione Sardegna, già approvato dalla giunta regionale
Nuovi fondi per il Capodanno in Sardegna

CAGLIARI - Il cartellone degli eventi di Capodanno 2025, nell’isola, si arricchisce di un nuovo finanziamento che arriva dal Fondo unico nazionale per il turismo (Funt), pari a 651.320, somma che si va ad aggiungere al cofinanziamento della Regione Sardegna, già approvato dalla giunta regionale.«Quanto programmato con il FUNT 2025 rappresenta un'imperdibile opportunità di valorizzazione dei progetti di promozione turistica previsti dall'azione di governo regionale della Sardegna - spiega l’assessore Cuccureddu -. La proposta progettuale approvata dal Ministero del Turismo riguarda l’evento relativo al “Capodanno in Sardegna 2025” e ricade nell’ambito delle azioni di promozione e valorizzazione del segmento del turismo legato agli eventi, in particolare a quelli del segmento cultura e spettacolo: eventi musicali dal vivo e manifestazioni collaterali, da realizzarsi in spazi aperti al pubblico in occasione delle festività di fine anno».

Per l’assessore Cuccureddu, «le iniziative per il Capodanno sono uno strumento di promozione dell’Isola in chiave dell’ampliamento della stagione turistica, rendendola appetibile e attrattiva in tutti i periodi dell’anno, anche durante i mesi invernali quindi, sfruttando la mitezza del clima. L’auspicio è che la promozione unitaria dell’offerta turistica in bassa stagione, con prodotti quali il capodanno ma anche il carnevale e la settimana santa, possano portare ad un consistente incremento della domanda e si spera di nuovi collegamenti aerei nella stagione aeronautica winter».
5/11/2025
Capodanno Alghero: Gabry Ponte, Kid Yugi, Raf
Ad Alghero il più grande palcoscenico a cielo aperto d’Italia. In piazza si parte il 29 dicembre col concerto di Raf. Il 30 dicembre Kid Yugi e Low-Red. Per la notte di San Silvestro, mercoledì 31, gran finale con Gabry Ponte. Le immagini dell´annuncio in conferenza stampa
6/11/2025
«Capodanno, format di successo per Alghero»
E´ l´ex sindaco Mario Conoci a complimentarsi col Cda della Fondazione Alghero per la proposta annunciata per il Cap d´any 2025-2026: Il successo di Alghero non appartiene mai a una singola parte politica, ma all’intera comunità
18:25
Capodanno, serve meno ideologia e più lettura
Leggendo gli interventi dei Fratelli d’Italia, viene da pensare che la vera emergenza non sia il Capodanno, ma la comprensione dell’italiano. Nella nota stampa della consigliera Piccone da nessuna parte era scritto che il Capodanno non si sarebbe fatto
5/11/2025
Cap d´Any, Moro bacchetta Auriemma (FdI)
Il vice coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Alessio Auriemma, parla di ritorno al format del centrodestra per il Cap d´Any ma il consigliere comunale di Città Viva non ci sta: Cap d´Any è patrimonio ciascun cittadino algherese
21:21
Insulæ Lab, nuova tappa a Sassari e Olbia
Protagonisti sul palco saranno Dado Moroni al pianoforte, Francesca Corrias flauto e voce Yanara Reyes MacDonald contrabbasso, voce e chitarra, Paolo Orlandi alla batteria
