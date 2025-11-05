S.A. 10:00 Nuovi fondi per il Capodanno in Sardegna Finanziamento che arriva dal Fondo unico nazionale per il turismo (Funt), pari a 651.320, somma che si va ad aggiungere al cofinanziamento della Regione Sardegna, già approvato dalla giunta regionale



CAGLIARI - Il cartellone degli eventi di Capodanno 2025, nell’isola, si arricchisce di un nuovo finanziamento che arriva dal Fondo unico nazionale per il turismo (Funt), pari a 651.320, somma che si va ad aggiungere al cofinanziamento della Regione Sardegna, già approvato dalla giunta regionale.«Quanto programmato con il FUNT 2025 rappresenta un'imperdibile opportunità di valorizzazione dei progetti di promozione turistica previsti dall'azione di governo regionale della Sardegna - spiega l’assessore Cuccureddu -. La proposta progettuale approvata dal Ministero del Turismo riguarda l’evento relativo al “Capodanno in Sardegna 2025” e ricade nell’ambito delle azioni di promozione e valorizzazione del segmento del turismo legato agli eventi, in particolare a quelli del segmento cultura e spettacolo: eventi musicali dal vivo e manifestazioni collaterali, da realizzarsi in spazi aperti al pubblico in occasione delle festività di fine anno».



Per l’assessore Cuccureddu, «le iniziative per il Capodanno sono uno strumento di promozione dell’Isola in chiave dell’ampliamento della stagione turistica, rendendola appetibile e attrattiva in tutti i periodi dell’anno, anche durante i mesi invernali quindi, sfruttando la mitezza del clima. L’auspicio è che la promozione unitaria dell’offerta turistica in bassa stagione, con prodotti quali il capodanno ma anche il carnevale e la settimana santa, possano portare ad un consistente incremento della domanda e si spera di nuovi collegamenti aerei nella stagione aeronautica winter».