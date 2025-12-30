Alguer.it
S.A. 14:03
Domenica serata di musica a San Francesco
Ad aprire la serata sarà l’Harmonic Trio. Successivamente ci sarà il Coro Femminile Duennas di Villanova Monteleone
ALGHERO - Alghero si prepara a vivere una serata ricca di musica e significato con “Veni Pax”, il concerto che si terrà domenica 5 gennaio alle 20.30 presso la Chiesa di San Francesco.
L’evento fa parte del programma ufficiale dei festeggiamenti per il Cap d’Any di Alghero ed è realizzato con il supporto della Fondazione Alghero. “Veni Pax” – vieni, pace – è un concerto che usa la musica come messaggio di augurio e invocazione, in un periodo storico che richiede ascolto, dialogo e riconciliazione. Il programma propone un'intensa esperienza musicale, affidata a interpreti e cori di alto livello. Ad aprire la serata sarà l’Harmonic Trio, composto da Jessica Loaiza Perez (soprano), Antonello Arca (baritono) e Francesco Saba (pianoforte), una formazione che armonizza voci solistiche e pianoforte in un dialogo raffinato e coinvolgente. Successivamente ci sarà il Coro Femminile Duennas di Villanova Monteleone, diretto dal M° Andrea Zinchiri, un coro apprezzato per la sua sensibilità interpretativa e l’attenzione al repertorio femminile.

A chiudere il concerto sarà il Coro Matilde Salvador di Alghero, l’organizzatore dell’evento, diretto da Paolo Carta con l’accompagnamento al Pianoforte del M° Francesco Saba. Per il Coro Matilde Salvador, il concerto del 5 gennaio ha un significato simbolico particolare: dopo oltre venticinque anni di presenza nella comunità di San Francesco, e dopo un periodo di distanza e un lungo percorso artistico altrove, la musica torna a risuonare in questo luogo ricco di storia e memoria. È un ritorno affidato all’arte del canto, capace di superare il tempo e trasformare l’esperienza in un’occasione di incontro. “Veni Pax” si propone quindi non solo come un evento musicale, ma come un momento di condivisione aperto alla città, in uno dei luoghi più significativi del centro storico di Alghero.
