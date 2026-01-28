Alguer.it
Cor 12:00
Laboratorio - concerto per Claudia Crabuzza
Giovedì 5 febbraio alle ore 19.00, l’Ateneu Alguerès ospiterà il laboratorio-concerto Dall’Alguer al mondo. Un possibile percorso, a cura della cantautrice algherese Claudia Crabuzza
ALGHERO - Autrice di numerosi album e vincitrice del prestigioso Premio Targa Tenco per il miglior disco in lingue minoritarie con Com un soldat, Claudia Crabuzza ha costruito un percorso artistico riconosciuto a livello nazionale e internazionale, esibendosi in numerosi concerti, molti dei quali in Catalogna. La sua ricerca unisce musica, lingua e identità, offrendo una visione attuale della creazione artistica in contesti linguistici minoritari.

Il laboratorio-concerto si configura come uno spazio di dialogo tra parola e musica, in cui l’artista condividerà il proprio percorso creativo e umano, dall’Alguer verso il mondo, mettendo in luce il ruolo della musica come strumento di espressione, connessione e proiezione culturale.

L’attività, organizzata dall’Istituto Ramon Llull, dal Lettorato di catalano dell’Università di Sassari e dall’Ateneu Alguerès, con la collaborazione della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia, è gratuita e aperta a tutti. Lo stesso workshop–concerto sarà proposto anche presso l’Università di Sassari (DUMAS), Aula Joyce (Via Roma, 151), venerdì 6 febbraio alle ore 15.00.
