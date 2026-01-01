Alguer.it
Tributo a Cesare Cremonini ad Alghero
S.A. 8:06
Tributo a Cesare Cremonini ad Alghero
“Non solo Jazz” apre il 2026 con una serata dedicata ad uno dei più amati cantautori italiani, Cesare Cremonini. Sul palco del Poco Loco torna la Tribute Band sarda “Share the Love”, tra le più apprezzate del panorama isolano
Tributo a Cesare Cremonini ad Alghero

ALGHERO - “Non solo Jazz”, la rassegna ideata da Bayou Club Events e Poco Loco, apre il 2026 con un tributo ad uno dei cantautori italiani contemporanei più amati. Venerdì 23 Gennaio alle 22.30, torna sul palco del locale algherese di Via Gramsci, la band Share The Love – Omaggio a Cesare Cremonini. La Tribute Band sarda è tra le più apprezzate del panorama isolano ed è composta da Alberto Bazzoni – voce solista, Antonello Bazzoni chitarra elettrica – cori, Marcello Perra basso – cori, Salvatore Zappareddu tastiere – cori, Gavino Ruiu chitarra ritmica- cori e Domenico Bazzoni batteria – cori. La tribute band proporrà al pubblico le più belle e iconiche canzoni del cantautore bolognese. Dal 2021 la band, composta da sei amici che arrivano da esperienze musicali diverse, sta portando avanti questo progetto dedicato al cantautore italiano, ripercorrendo la sua storia musicale e interpretando i suoi successi in un crescendo di musica ed emozioni. L’appuntamento è dunque per venerdì 23 Gennaio alle 22.30 al Poco Loco di Alghero, Via Gramsci, 8.
