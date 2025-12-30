Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloConcerti › Tromba e quintetto d’archi al Civico di Alghero
S.A. 12:16
Tromba e quintetto d’archi al Civico di Alghero
Lunedì 5 gennaio, alle 19.30, il Teatro Civico “Gavì Ballero” vedrà protagonisti la solista Laura Cocco e il Bizzarria Ensemble, come appuntamento conclusivo della rassegna “Echi Armonici”
Tromba e quintetto d’archi al Civico di Alghero

ALGHERO – Un dialogo tra luci e suoni. Un concerto per tromba e quintetto d’archi per vivere un’esperienza multisensoriale immersa in un’atmosfera intima e suggestiva. Lunedì 5 gennaio, alle 19.30, il Teatro Civico “Gavì Ballero” vedrà protagonisti la solista Laura Cocco e il Bizzarria Ensemble, come appuntamento conclusivo della rassegna “Echi Armonici” inserita nel cartellone del “Cap d’Any de l’Alguer 2025”. L’evento è organizzato dall’associazione Contrapunctum ETS insieme ad Ars Aurelia, con il sostegno del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. La combinazione timbrica tra i virtuosismi del solista e gli archi, l’uso di strumenti montati secondo la tradizione della metà del XIX secolo e la scelta di impreziosire la sala con i lumi di candela, offriranno al pubblico un’esperienza di ascolto di intensa immersione, capace di esaltare l’eleganza e la profondità espressiva del repertorio.

Il Bizzarria Ensemble è nato nel contesto del Conservatorio di Cagliari grazie a valenti strumentisti, alcuni con importanti carriere internazionali, affiancati agli iscritti del Laboratorio orchestrale di Attilio Motzo. Noto per il rigore filologico nelle esecuzioni di musica antica, il gruppo ha saputo ampliare negli anni il proprio repertorio fino alla contemporaneità. Per il programma algherese saranno utilizzati strumenti montati secondo la tradizione affermatasi nella metà dell’Ottocento.
Laura Cocco è un’apprezzata strumentista che svolge un’intensa attività concertistica solistica e cameristica. È docente di Tromba al Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, ed è direttore artistico-didattico della Scuola civica di Musica di Nuoro e dell’Associazione Culturale Contrapunctum ETS. Vanta una formazione d’eccellenza all’Accademia del Teatro alla Scala e all’Accademia Nazionale di

Santa Cecilia, ed è vincitrice di premi e riconoscimenti come il Concorso nazionale per tromba Sandro Verzari il Premio per Solisti Barattelli. Si è esibita in alcune tra le sale da concerto più prestigiose del mondo collaborando con importanti formazioni nazionali e internazionali, dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia all’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, dall’Accademia del Teatro alla Scala alla Philharmonie di Berlino. A lei è affidata la co-direzione artistica della rassegna in collaborazione con Irene Dore.

Nella foto: Bizzarria Ensemble
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17:35
In 20mila al 30° Cap d´Any con Gabry Ponte
Circa 20 mila persone hanno assistito alla notte di San Silvestro nell´area portuale di Alghero, con l´area concerti che ha ampiamente raggiunto la capienza di 15 mila presenze e con una gran folla di circa 5 mila persone che ha assistito allo spettacolo nella zona adiacente. Le immagini
14:03
Domenica serata di musica a San Francesco
Ad aprire la serata sarà l’Harmonic Trio. Successivamente ci sarà il Coro Femminile Duennas di Villanova Monteleone
9:00
Il Cap d´Any è il vero Capodanno della Sardegna
Anche i più scettici e i critici di professione sono stati travolti dallo spettacolo musicale di una delle icone della musica dance internazionale, che ha trasformato il porto di Alghero in una enorme sala da ballo
31/12/2025
Kid Yugi e Low-Red conquistano Alghero
Notti magiche ad Alghero, la seconda serata consacra il Cap d’Any grande evento intergenerazionale: 9mila giovani in piazza. Cresce l’attesa per lo show di San Silvestro con Gabry Ponte
9:05
Folla da record a Sassari per Max Pezzali
Secondo le stime di forze dell’ordine e organizzatori, complessivamente hanno assistito allo show – tra l’area concerto e gli spazi attigui, all’interno della zona rossa – circa 35 mila persone
9:02
Anna e J-Ax salutano il 2026 a Castelsardo
Migliaia di persone, circa 10 mila, hanno affollato Piazza Nuova e dintorni per lo spettacolo che ha salutato il 2026 a Castelsardo
30/12/2025
Sons de l´Alguer Nova: concertone alla Pietraia
Artiste ed artisti che da tempo hanno scelto la lingua catalana di Alghero per produrre lavori discografici insieme alle nuove realtà che più recentemente si sono affacciate alla ribalta della programmazione culturale
30/12In 7mila per Raf, oggi Kid Yugi e Low-Red
27/12Galà lirico di Capodanno al Teatro di Alghero
29/12L´Isola dei concerti: tutti gli eventi di Capodanno
23/12Olbia, navette gratuite per il capodanno
26/12Max Pezzali, bus-navetta a Sassari
27/12Estudi Polifònic, concerto di fine anno
22/12Belcanto Christmas Party al Civico di Sassari
24/1229, 30, 31 dicembre: gli artisti del Cap d´Any
22/12Concerti a sorpresa di Mauro Uselli ad Alghero
22/12Successo per la SixSeasons Band ad Alghero
« indietro archivio concerti »
2 gennaio
Leonardo è il primo nato del 2026
2 gennaio
Domenica serata di musica a San Francesco
1 gennaio
In 20mila al 30° Cap d´Any con Gabry Ponte



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)