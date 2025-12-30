S.A. 12:16 Tromba e quintetto d’archi al Civico di Alghero Lunedì 5 gennaio, alle 19.30, il Teatro Civico “Gavì Ballero” vedrà protagonisti la solista Laura Cocco e il Bizzarria Ensemble, come appuntamento conclusivo della rassegna “Echi Armonici”



ALGHERO – Un dialogo tra luci e suoni. Un concerto per tromba e quintetto d’archi per vivere un’esperienza multisensoriale immersa in un’atmosfera intima e suggestiva. Lunedì 5 gennaio, alle 19.30, il Teatro Civico “Gavì Ballero” vedrà protagonisti la solista Laura Cocco e il Bizzarria Ensemble, come appuntamento conclusivo della rassegna “Echi Armonici” inserita nel cartellone del “Cap d’Any de l’Alguer 2025”. L’evento è organizzato dall’associazione Contrapunctum ETS insieme ad Ars Aurelia, con il sostegno del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. La combinazione timbrica tra i virtuosismi del solista e gli archi, l’uso di strumenti montati secondo la tradizione della metà del XIX secolo e la scelta di impreziosire la sala con i lumi di candela, offriranno al pubblico un’esperienza di ascolto di intensa immersione, capace di esaltare l’eleganza e la profondità espressiva del repertorio.



Il Bizzarria Ensemble è nato nel contesto del Conservatorio di Cagliari grazie a valenti strumentisti, alcuni con importanti carriere internazionali, affiancati agli iscritti del Laboratorio orchestrale di Attilio Motzo. Noto per il rigore filologico nelle esecuzioni di musica antica, il gruppo ha saputo ampliare negli anni il proprio repertorio fino alla contemporaneità. Per il programma algherese saranno utilizzati strumenti montati secondo la tradizione affermatasi nella metà dell’Ottocento.

Laura Cocco è un’apprezzata strumentista che svolge un’intensa attività concertistica solistica e cameristica. È docente di Tromba al Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, ed è direttore artistico-didattico della Scuola civica di Musica di Nuoro e dell’Associazione Culturale Contrapunctum ETS. Vanta una formazione d’eccellenza all’Accademia del Teatro alla Scala e all’Accademia Nazionale di



Santa Cecilia, ed è vincitrice di premi e riconoscimenti come il Concorso nazionale per tromba Sandro Verzari il Premio per Solisti Barattelli. Si è esibita in alcune tra le sale da concerto più prestigiose del mondo collaborando con importanti formazioni nazionali e internazionali, dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia all’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, dall’Accademia del Teatro alla Scala alla Philharmonie di Berlino. A lei è affidata la co-direzione artistica della rassegna in collaborazione con Irene Dore.



