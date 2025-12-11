Cor 15:01 Ad Alghero è “Natale in Porto” Come ogni anno, arriva un sostegno alle manifestazioni predisposte dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, al fine di diffondere l´atmosfera natalizia anche nel principale porto della Riviera del Corallo tramite attività e iniziative di interesse per gli algheresi e i tanti villeggianti



ALGHERO - Il Porto di Alghero protagonista anche degli eventi di fine anno. Come ogni anno, arriva un sostegno alle manifestazioni predisposte dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, al fine di diffondere l'atmosfera natalizia anche nel principale porto della Riviera del Corallo tramite attività e iniziative di interesse per gli algheresi e i tanti villeggianti che frequentano il centro catalano durante le festività di fine anno.



Luminarie e addobbi che ornano e abbelliscono tutte le barche della Linea Grotte ed escursioni giornaliere insieme ai gozzi a vela latina, ma non solo, è stata posizionata una guida rossa di fronte alle barche in banchina Dogana e Garibaldi dove, per allietare le passeggiate di residenti e turisti tra centro storico, bastioni e porto, vengono trasmesse quotidianamente musiche a tema natalizio da una delle barche della Linea Grotte.



Oltre al decoro e agli addobbi natalizi, il Porto di Alghero organizza, per venerdì 26 dicembre dalle ore 18.00 un breve concerto della Banda Musicale Dalerci, la storica ensemble algherese a bordo di una delle barche della Linea Grotte proporrà dei brani a tema natalizio e non solo. Mentre per sabato 27 dicembre ci sarà un altro momento importante che unisce celebrazioni di fine anno, sport e social con la classica “Veleggiata di Natale” che si svolgerà nella rada di Alghero (ovviamente in base anche alle condizioni meteo-climatiche).



Evento organizzato in collaborazione e con l'aiuto dei principali Circoli di Alghero e Fertilia, ovvero Yacht Club Alghero, Lega Navale Sezione di Alghero e Circolo del Mare di Fertilia e sarà aperta a tutte le imbarcazioni a vela, quindi Vele Marconi, Vele latine e derive. Ancora una volta, dunque, il Porto è presente non solo per le attività legate alle questioni della portualità, ma anche a sostegno della proposta turistica, culturale, sportiva e sociale di Alghero e del suo territorio.