 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroAmbienteParchi › Ad Alghero è “Natale in Porto”
Cor 15:01
Ad Alghero è “Natale in Porto”
Come ogni anno, arriva un sostegno alle manifestazioni predisposte dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, al fine di diffondere l´atmosfera natalizia anche nel principale porto della Riviera del Corallo tramite attività e iniziative di interesse per gli algheresi e i tanti villeggianti
Ad Alghero è “Natale in Porto”

ALGHERO - Il Porto di Alghero protagonista anche degli eventi di fine anno. Come ogni anno, arriva un sostegno alle manifestazioni predisposte dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, al fine di diffondere l'atmosfera natalizia anche nel principale porto della Riviera del Corallo tramite attività e iniziative di interesse per gli algheresi e i tanti villeggianti che frequentano il centro catalano durante le festività di fine anno.

Luminarie e addobbi che ornano e abbelliscono tutte le barche della Linea Grotte ed escursioni giornaliere insieme ai gozzi a vela latina, ma non solo, è stata posizionata una guida rossa di fronte alle barche in banchina Dogana e Garibaldi dove, per allietare le passeggiate di residenti e turisti tra centro storico, bastioni e porto, vengono trasmesse quotidianamente musiche a tema natalizio da una delle barche della Linea Grotte.

Oltre al decoro e agli addobbi natalizi, il Porto di Alghero organizza, per venerdì 26 dicembre dalle ore 18.00 un breve concerto della Banda Musicale Dalerci, la storica ensemble algherese a bordo di una delle barche della Linea Grotte proporrà dei brani a tema natalizio e non solo. Mentre per sabato 27 dicembre ci sarà un altro momento importante che unisce celebrazioni di fine anno, sport e social con la classica “Veleggiata di Natale” che si svolgerà nella rada di Alghero (ovviamente in base anche alle condizioni meteo-climatiche).

Evento organizzato in collaborazione e con l'aiuto dei principali Circoli di Alghero e Fertilia, ovvero Yacht Club Alghero, Lega Navale Sezione di Alghero e Circolo del Mare di Fertilia e sarà aperta a tutte le imbarcazioni a vela, quindi Vele Marconi, Vele latine e derive. Ancora una volta, dunque, il Porto è presente non solo per le attività legate alle questioni della portualità, ma anche a sostegno della proposta turistica, culturale, sportiva e sociale di Alghero e del suo territorio.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15:00
Parco, crescita record di visitatori: 75mila presenze nel 2025
La stagione 2025 registra un significativo incremento delle presenze nei siti dell´Azienda Speciale Parco di Porto Conte: Oltre 75mila tra fruitori dell´Ecomuseo e presenze del Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità, il Ceas, vero e proprio fiore all´occhiello della struttura
21/11Consulta del Parco: c´è l´avviso. Domande entro il 12 dicembre
11/11Autunno al Parco di Porto Conte. Natura, sapori e Benessere
8/11Effetto Domino col Ceas Porto Conte
6/11«Nuovi Parchi, idee e progetti del centro-destra»
25/10Parco, avanti con progetti di tutela
25/10Maria Pia, Fertilia, Capo Caccia. «Alghero deve puntare sul verde»
3/10Ticket family per le bellezze del Parco
5/9Comitato denuncia: Parco Tarragona da riqualificare
13/8Hotel e musei: Parco Asinara verso il futuro
13/8«Parco Tarragona angolo della vergogna»
« indietro archivio parchi »
20 dicembre
Lido, giù anche l´ultimo varco sul mare
20 dicembre
Parco, crescita record di visitatori: 75mila presenze nel 2025
20 dicembre
La miopia politica guarita all’improvviso



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)