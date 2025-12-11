Cor 19:44 Elettronica al Genoni Music Factory Genoni Music Factory 2025 presenta Abbabit Xmas Edition: sabato 20 dicembre una notte di sperimentazione sonora tra elettronica, tradizione e nuove identità musicali



GENONI – Sabato 20 dicembre il borgo di Genoni diventa il cuore pulsante della musica contemporanea grazie alla Abbabit Xmas Edition, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone di Genoni Music Factory 2025, progetto culturale promosso dalla cooperativa Le Ragazze Terribili. Una serata unica che unisce elettronica, sound design, nuove vocalità e ricerca artistica, trasformando l’Ex Monte Granatico in un luogo di incontro tra tradizione e innovazione. Un viaggio tra beat elettronici, sperimentazione, visioni sonore e nuove forme artistiche, pensato per dare spazio ai linguaggi culturali più innovativi del panorama sardo.



Dopo il successo delle giornate dedicate al blues del 4 e 5 dicembre, la rassegna cambia pelle e propone un viaggio musicale che esplora le potenzialità del linguaggio elettronico e delle sue contaminazioni. Sul palco si alterneranno Jannemuru, Angus Bit, King Shepherd and The Lost Sheep, Manuella e gli Ilienses, cinque progetti che rappresentano alcune delle traiettorie più originali ed emozionanti della scena creativa isolana. La serata è a ingresso libero, partenza alle 20 nell’affascinante cornice dell’Ex Monte Granatico in via S. Chiara 7. L’evento è promosso dalla cooperativa Le Ragazze Terribili per conto del Comune di Genoni nell’ambito del Progetto M1C3 “Attrattività dei Borghi” del PNRR Cultura - Investimento 2.1 Ministero della Cultura.



Genoni Music Factory 2025 è un'iniziativa che si inserisce in un progetto culturale più ampio, volto alla riscoperta e valorizzazione del borgo, delle sue storie e delle sue eccellenze.

«Il nostro obiettivo – afferma Barbara Vargiu de Le Ragazze Terribili – è promuovere il Borgo di Genoni attraverso un programma di attività culturali che coinvolgano tanto i residenti quanto i visitatori. Dalla musica ai laboratori, passando per percorsi pensati per i più giovani, vogliamo creare occasioni di incontro, scoperta e condivisione». Il programma prevede una serie di eventi che spaziano dai concerti ai laboratori creativi per bambini e ragazzi (dai 6 ai 20 anni), dalle performance di teatro di strada agli appuntamenti di lettura, fino a momenti dedicati alla promozione del territorio. Un mix di arti performative, identità locali e partecipazione attiva, che mira a vivacizzare il borgo con eventi culturali aperti a tutti e ad arricchire l'offerta culturale con musica, libri, teatro e formazione. L'intento è certamente quello di coinvolgere i più giovani nella creazione degli eventi, ma anche attirare visitatori nei territori interni e generare ricadute culturali ed economiche. Il tutto, con uno sguardo attento alla valorizzazione della storia, delle tradizioni e delle eccellenze locali.