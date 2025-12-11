 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaArresti › Droga: maxi sequestro ad Alghero
Cor 17:19
Droga: maxi sequestro ad Alghero
Arresto in flagranza e sequestro record: Oltre 5 kg di stupefacenti tra eroina, cocaina e marijuana. Rinvenuta anche una tessera sanitaria falsa. Secondo indagato denunciato a piede libero
Droga: maxi sequestro ad Alghero

ALGHERO – Nel pomeriggio di sabato 27 dicembre 2025 i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Sassari, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna e dai militari della Compagnia di Alghero, hanno arrestato in flagranza un uomo ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e fabbricazione e possesso di documenti di identificazione falsi. L’intervento è scattato al termine di una rapida e mirata attività investigativa che ha portato i militari dell’Arma a operare una perquisizione presso l’abitazione del sospettato.

Nel corso dell’ispezione, all’interno di un armadio della camera da letto, sono stati rinvenuti 1,2 kg di eroina, 800 grammi di cocaina, circa 3 kg di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, vario materiale per il confezionamento delle dosi e una tessera sanitaria contraffatta. Tutto lo stupefacente, il materiale e il denaro contante rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Espletate le formalità di rito, l’arrestato – su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina e dirige le indagini – è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Sassari, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Nel medesimo contesto operativo i Carabinieri hanno eseguito un’ulteriore perquisizione presso l’abitazione di un secondo indagato, al termine della quale sono stati rinvenuti 145 grammi di marijuana, 2 grammi di hashish, un ulteriore bilancino elettronico di precisione e 5.070 euro in contanti in banconote di diverso taglio, ritenuti verosimilmente provento dell’attività di spaccio al dettaglio. Per quest’ultimo, non essendo emersi i presupposti per l’arresto, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma nel contrasto ai traffici di droga sul territorio, attraverso attività investigative e interventi mirati a tutela della legalità e della sicurezza pubblica.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20/12Documenti falsi: arresti a Porto Torres
19/12Ruba alcolici e li vende: denunciati algheresi
15/12Incendi in Largo Budapest: arresto
15/12Blitz antidroga in Sardegna: 21 arresti
12/12Bruciano frigo e cucine: tre arresti a Macomer
11/12Picchia la madre: arrestato 51enne a Birori
11/12Estorsione e minacce: arresti a Nuoro
11/12Arrestato latitante 50enne nelle campagne di Thiesi
10/12Rompe il vetro di sei auto: arrestato a Macomer
10/12Sequestrata e torturata: arrestato 33enne a Sassari
« indietro archivio arresti »
29 dicembre
«Fallimento certificato, fermatevi»
29 dicembre
Centro Impegno: il Comune acquista l´immobile
29 dicembre
L´Isola dei concerti: tutti gli eventi di Capodanno



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)