Cor 17:19 Droga: maxi sequestro ad Alghero Arresto in flagranza e sequestro record: Oltre 5 kg di stupefacenti tra eroina, cocaina e marijuana. Rinvenuta anche una tessera sanitaria falsa. Secondo indagato denunciato a piede libero



ALGHERO – Nel pomeriggio di sabato 27 dicembre 2025 i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Sassari, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna e dai militari della Compagnia di Alghero, hanno arrestato in flagranza un uomo ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e fabbricazione e possesso di documenti di identificazione falsi. L’intervento è scattato al termine di una rapida e mirata attività investigativa che ha portato i militari dell’Arma a operare una perquisizione presso l’abitazione del sospettato.



Nel corso dell’ispezione, all’interno di un armadio della camera da letto, sono stati rinvenuti 1,2 kg di eroina, 800 grammi di cocaina, circa 3 kg di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, vario materiale per il confezionamento delle dosi e una tessera sanitaria contraffatta. Tutto lo stupefacente, il materiale e il denaro contante rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Espletate le formalità di rito, l’arrestato – su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina e dirige le indagini – è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Sassari, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.



Nel medesimo contesto operativo i Carabinieri hanno eseguito un’ulteriore perquisizione presso l’abitazione di un secondo indagato, al termine della quale sono stati rinvenuti 145 grammi di marijuana, 2 grammi di hashish, un ulteriore bilancino elettronico di precisione e 5.070 euro in contanti in banconote di diverso taglio, ritenuti verosimilmente provento dell’attività di spaccio al dettaglio. Per quest’ultimo, non essendo emersi i presupposti per l’arresto, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma nel contrasto ai traffici di droga sul territorio, attraverso attività investigative e interventi mirati a tutela della legalità e della sicurezza pubblica.