Alguer.itnotiziesardegnaCulturaMusica › Via al progetto per la salvaguardia del canto a tenore
S.A. 20:53
Via al progetto per la salvaguardia del canto a tenore
Avviato nei giorni scorsi con i primi laboratori scolastici e le prime serate nei paesi, Amparu proseguirà con un ricco calendario di iniziative fino a marzo 2026, confermando il canto a tenore come espressione viva, capace di dialogare con il presente e il futuro senza perdere le proprie radici
Via al progetto per la salvaguardia del canto a tenore

CAGLIARI - Presentato nei giorni scorsi all’Assessorato della Pubblica Istruzione il progetto Amparu, una articolata azione strategica dedicata all’attuazione e all’aggiornamento del Piano di salvaguardia del canto a tenore, riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità. Finanziato dalla Regione Sardegna con la legge regionale 12/2025 e promosso dall’Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE), il progetto Amparu nasce con l’obiettivo di rafforzare i processi di tutela di una delle espressioni più rappresentative dell’identità culturale sarda, intervenendo in maniera condivisa e partecipata direttamente nei contesti comunitari in cui il canto a tenore è storicamente radicato.

Oltre che dall’Isre, il progetto è attuato dal coordinamento Campos – Coordinamento delle arti poetiche e musicali di tradizione orale della Sardegna, in sinergia con le associazioni Tenores Sardigna e Boches a Tenore, una rete che coinvolge oltre 300 cantori e più di 60 comunità dell’area storica del canto a tenore. Le comunità dei cantori sono protagoniste attive del percorso, non semplici destinatarie, in coerenza con i principi della Convenzione Unesco del 2003. «Con questo progetto – sottolinea l’assessora regionale della Cultura Ilaria Portas – intendiamo sostenere concretamente le comunità e i gruppi che custodiscono e tramandano il canto a tenore, promuovendo azioni di tutela, ricerca e diffusione nel pieno rispetto dell’autenticità e dei contesti originari».

Il progetto Amparu si inserisce nel solco delle precedenti esperienze di salvaguardia – come i progetti Modas, Istèrridas e Ziradas finanziati dal ministero della Cultura attraverso la legge 77 del 2006 – e punta a mantenere il canto a tenore come patrimonio vivente, evitando ogni forma di musealizzazione. Il programma prevede attività di ricerca sul campo, documentazione audio e video, indagini sulle varianti locali del canto e sul rapporto con la poesia improvvisata, oltre a momenti di confronto intercomunitario. Particolare attenzione è rivolta alla trasmissione intergenerazionale di questo patrimonio immateriale, con laboratori didattici nelle scuole secondarie di primo grado e il rafforzamento delle attività formative nei paesi della rete. Tornano inoltre le iniziative nei tzilleris, i luoghi informali di socialità nei quali per secoli il canto a tenore ha trovato spazio naturale di espressione.

Avviato nei giorni scorsi con i primi laboratori scolastici e le prime serate nei paesi, Amparu proseguirà con un ricco calendario di iniziative fino a marzo 2026, confermando il canto a tenore come espressione viva, capace di dialogare con il presente e il futuro senza perdere le proprie radici. Il progetto guarda anche ai nuovi linguaggi della comunicazione, con la prosecuzione del podcast “Modas: sas boghes de sos cantadores a tenore”, la produzione di contenuti multimediali che confluiranno nel portale www.a-tenore.org, una piattaforma partecipativa ad accesso aperto per lo studio e la divulgazione. Il percorso culminerà in un Festival del Canto a Tenore, un grande evento pubblico di restituzione che celebrerà i risultati raggiunti insieme alle comunità coinvolte.
