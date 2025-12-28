Cor 17:11 Centro Impegno: il Comune acquista l´immobile Via libera ad Alghero all’operazione di acquisizione di un immobile di 661 metri quadri da adibire a sede locale degli uffici Aspal, l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive sul Lavoro



ALGHERO - Rafforzare i servizi pubblici per garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni dotando la città di strutture adeguate, incrementare il patrimonio pubblico ed economizzare sulle spese di locazione degli immobili. Sono questi gli obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere con l’operazione di acquisizione di un immobile di 661 metri quadri da adibire a sede locale degli uffici Aspal, l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive sul Lavoro. Per l’acquisto dell’immobile, situato in via Atzeni, composto da due locali rispettivamente di mq 384 e di mq 277, oltre ad un’area esterna su cui verranno ricavati 4 posti auto, si provvederà con risorse a carico dell’Aspal che verranno trasferite al Comune di Alghero sulla base di una apposita convenzione.



L’iniziativa rientra nel Piano per il potenziamento dei Centri per l'impiego della Regione Sardegna. Dopo una prima autorizzazione all’acquisto del Consiglio Comunale di un anno fa ( 27.12.2024) e la Deliberazione di Giunta comunale del 17.12.2025, che ha preso atto della conclusione dei lavori di adeguamento dell’immobile, oggi arriva all’unanimità il sigillo dell’Assemblea Civica con l’autorizzazione definitiva all’acquisto dell’immobile. Sarà infatti l’Agenzia regionale a farsi carico dell’esborso finanziario dell’investimento, 958.450,00 euro oltre all’iva di legge per l’immobile, e gli oneri per la stipula dell’atto pubblico, reperito da un finanziamento nell’ambito del PNNR M5C1 – potenziamento centri per l’impiego. Successivamente all’acquisizione si procederà a concedere l’immobile in comodato d’uso gratuito all’ASPAL.



«Un’operazione importantissima principalmente sul piano della qualità dei servizi – spiega il sindaco Raimondo Cacciotto. “L’acquisizione dell’immobile rappresenta un indubbio vantaggio per l’ente e il conseguente potenziamento del centro per l’impiego – aggiunge - è senza dubbio un elemento fondamentale per i servizi di politica attiva del lavoro nella nostra città e nel territorio». Fino ad oggi il Comune di Alghero ha dovuto sopperire alla mancanza di locali idonei facendo ricorso alla locazione onerosa del locale, attuale sede dell’Aspal in via Atzeni. Proprio questi locali, di proprietà della società Cuccuru Costruzioni Srl, sono oggetto dell'acquisto tramite manifestazione di interesse avviata dall’Amministrazione con un avviso pubblico del novembre 2024.



«Si accresce così patrimonio comunale, dato che il Comune di Alghero sarà intestatario degli immobili, ma anche riduzione della spesa derivante dal canone di locazione riconosciuto per l’attuale sede: circa 40 mila euro annui. "Va sottolineata l’eccellente prova di efficienza dei settori comunali dei Lavori Pubblici e del Demanio che in un lavoro coordinato insieme a Sindaco e Assessori hanno bruciato a tempo di record delle tappe tutt'altro che scontate - afferma l’Assessore al Demanio e Patrimonio Enrico Daga. Il Comune arricchisce la consistenza del patrimonio a costo zero e rafforza la presenza della sede Aspal – commenta - e questa operazione dimostra tutta la sua positività con una soluzione mirata e particolarmente idonea per la collettività».