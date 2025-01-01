Alguer.it
S.A. 20:24
S.A. 20:24
Corsi di Tomborinos in algherese: iscrizioni
Ancora aperte le iscrizioni al laboratorio di tamburo tradizionale pensato per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e 18 anni e realizzato completamente in algherese
Corsi di Tomborinos in algherese: iscrizioni

ALGHERO - La delegazione algherese della Plataforma per la Llengua inaugura un nuovo progetto che unisce musica e apprendimento del catalano. “Tomborinos” nasce da un’idea di Mauro Mulas, delegato della Plataforma per la Llengua ad Alghero, e consiste in un laboratorio di tamburo tradizionale pensato per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e 18 anni e realizzato completamente in algherese. L’iniziativa ha la finalità di creare un gruppo coeso di tamburini, promuovendo al contempo l’uso dell’algherese tra i più giovani. Il referente delle lezioni musicali sarà il maestro di percussioni Paolo Zuddas, accompagnato dalle attiviste Daniela Curedda e Annarita Manunta nelle vesti di tutor linguistiche. Le lezioni, che avranno frequenza settimanale, si terranno nei locali della Biblioteca Catalana (C. de Pa i Aigua / Via Ardoino 46-48). La prima lezione è prevista per il prossimo martedì 18 novembre alle ore 17:30.
