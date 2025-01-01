Alguer.it
Identità catalana in Sardegna: giornata studio
Cor 12:22
Identità catalana in Sardegna: giornata studio
La Giornata di studio si terrà il 23 ottobre presso l’Aula Cervantes del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (DUMAS), Via Roma 151, Sassari, dalle ore 10 alle 18.30. L’attività è aperta a tutti
Identità catalana in Sardegna: giornata studio

SASSARI - L’Università di Sassari ospiterà la Giornata di studi “L'identità catalana in Sardegna. Uno sguardo interdisciplinare”, organizzata dal Lettorato di Catalano del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (DUMAS), dall’Institut Ramon Llull, dall’Associazione Italiana di Studi Catalani (AISC), dalla Generalitat de Catalunya e dall’Ateneu Alguerés.

Gli studiosi discuteranno della presenza catalana in Sardegna e dell’impronta che vi ha lasciato da molteplici prospettive, favorendo ponti tra la ricerca accademica e la sua applicazione pratica nella promozione del patrimonio culturale e immateriale dell’isola, e stabilendo collegamenti con altre aree di lingua catalana. La Giornata di studio si terrà il 23 ottobre presso l’Aula Cervantes del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (DUMAS), Via Roma 151, Sassari, dalle ore 10 alle 18.30. L’attività è aperta a tutti.

«Questa Giornata di Studi rappresenta un’occasione preziosa per approfondire le radici comuni tra Sardegna e Catalogna, ma anche per riflettere sul ruolo che la lingua e la cultura catalana continuano ad avere nella costruzione di un dialogo interculturale mediterraneo», ha dichiarato Ester Martí Sentañes, docente di catalano dell’Università di Sassari.
Escola de Alguerés Pasqual Scanu: iscrizioni
Per le iscrizioni rivolgersi alla sede della scuola, al Centre Cultural Antoni Nughes, via Sassari 125, da martedì 21 a venerdì 24 di ottobre dalle 18 alle 19. Le iscrizioni possono essere fatte anche via mail
