Escola de Alguerés Pasqual Scanu: iscrizioni

ALGHERO - Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Lingua e Cultura algherese della ”Escola de Alguerés Pasqual Scanu” al Centre Cultural Antoni Nughes. Anche quest’anno la scuola porta avanti la sua attività di promozione e valorizzazione del catalano di Alghero: “Qui no estima la sua llengua no vol bé al sou país”. Per le iscrizioni rivolgersi alla sede della scuola, al Centre Cultural Antoni Nughes, via Sassari 125, da martedì 21 a venerdì 24 di ottobre dalle 18 alle 19. Le iscrizioni possono essere fatte anche via mail scrivendo a: esc.alguersegreteria@gmail.com comunicando il proprio nome, cognome numero di telefono e un eventuale indirizzo di posta elettronica.