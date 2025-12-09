 Skin ADV
Alguer.itnotiziealgheroCulturaLingue › Dolci algheresi: conferenza alla Biblioteca Catalana
S.A. 9:32
Dolci algheresi: conferenza alla Biblioteca Catalana
L´appuntamento è lunedì 15 dicembre alle 17:30 con il saluto dei rappresentanti delle associazioni e si proseguirà con la conferenza sui dolci della tradizione algherese a cura di Carlo Sechi, direttore dell’Obra Cultural de l’Alguer
ALGHERO - Il prossimo lunedì 15 dicembre la Biblioteca Catalana de l’Alguer (Via Ardoino, 44- 46) ospiterà una serata interamente dedicata ai dolci della tradizione algherese, organizzata da Plataforma per la Llengua e Obra Cultural de l’Alguer, in collaborazione con l'associazione Amici dell’Accademia Sarda del Lievito Madre. L'appuntamento è alle 17:30 con il saluto dei rappresentanti delle associazioni e si proseguirà con la conferenza sui dolci della tradizione algherese a cura di Carlo Sechi, direttore dell’Obra Cultural de l’Alguer. Si parlerà dei piriquitos, delle casquetes, degli ous de butxaca, per citarne alcuni, e sarà l’occasione per gli auguri di buone feste tra soci e simpatizzanti (la serata è a ingresso libero).
