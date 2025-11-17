Cor 18:00 Piano Regionale Trasporti: osservazioni Cittadini, imprese, enti locali e associazioni potranno dare il proprio contributo attraverso delle osservazioni che si possono inviare fino al 22 dicembre via PEC. Oggi a Sassari il primo degli 8 tavoli territoriali



SASSARI - «Con l'incontro di oggi si apre una fase fondamentale dell'iter di approvazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti. Il principale strumento strategico di pianificazione per la mobilità delle persone e il trasporto delle merci nell'Isola si arricchisce dei contributi di enti locali, cittadini, imprese e associazioni». Così l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca che oggi ha presieduto, presso l'aula magna Barbieri del dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari, il primo degli 8 tavoli territoriali previsti in vista dell'approvazione di un nuovo Piano Regionale dei Trasporti.



All'incontro odierno erano presenti anche l'assessore degli Enti Locali, Francesco Spanedda, il primo cittadino di Sassari, Giuseppe Mascia, sindaci e rappresentanti delle amministrazioni locali e il magnifico rettore dell'Università di Sassari Gavino Mariotti che ha portato i saluti istituzionali. Lo schema di piano, approvato dalla Giunta Regionale nei mesi scorsi, una volta concluso il suo iter, coprirà un orizzonte temporale di 15 anni, dal 2026 al 2040, e traccerà il percorso che la Sardegna intende seguire per avere una mobilità più efficiente, capillare e maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione. Cittadini, imprese, enti locali e associazioni potranno dare il proprio contributo attraverso delle osservazioni che si possono inviare fino al 22 dicembre via PEC.



«Abbiamo predisposto uno schema preliminare di Piano basato su dati e indicatori precisi con l'obiettivo di offrire non solo un miglioramento delle condizioni di trasporto attraverso ogni mezzo, ma anche una prospettiva di crescita per l'Isola e la sua economia - ha osservato l'assessora Manca -. Come dico spesso i trasporti non sono fini a sé stessi ma sono un mezzo indispensabile per lo sviluppo economico e sociale di un territorio».