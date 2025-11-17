Cor 15:10 Casette in Largo San Francesco

Mercatino di Natale: si monta Al via l´allestimento del mercatino di Natale ad Alghero: l´area prescelta è quella del Largo San Francesco, nel cuore della città. Dalla prossima settimana l´apertura ufficiale



ALGHERO - Alghero si prepara a vivere la magia delle feste e tra le numerose attività programmate dalla Fondazione guidata da Graziano Porcu, in collaborazione con l'assessorato allo Sviluppo economico capitanato da Ornella Piras, previsto il Mercatino di Natale: al via l'allestimento. L'area prescelta è quella del Largo San Francesco, nel cuore della città. L'inaugurazione ufficiale nei prossimi giorni. Fino al 6 gennaio 2026 il mercatino promuoverà le produzioni artigianali e locali degli operatori che ne hanno fatto regolarmente richiesta. Conto alla rovescia anche per le operazioni di montaggio della pista di pattinaggio su ghiaccio all'interno del Quarter.



Nella foto: Il tir che scarica le casette natalizie in Largo San Francesco ad Alghero