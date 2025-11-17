Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroEconomiaManifestazioni › Casette in Largo San Francesco. Mercatino di Natale: si monta
Cor 15:10
Casette in Largo San Francesco
Mercatino di Natale: si monta
Al via l´allestimento del mercatino di Natale ad Alghero: l´area prescelta è quella del Largo San Francesco, nel cuore della città. Dalla prossima settimana l´apertura ufficiale
Casette in Largo San Francesco. Mercatino di <b>Natale</b>: si monta

ALGHERO - Alghero si prepara a vivere la magia delle feste e tra le numerose attività programmate dalla Fondazione guidata da Graziano Porcu, in collaborazione con l'assessorato allo Sviluppo economico capitanato da Ornella Piras, previsto il Mercatino di Natale: al via l'allestimento. L'area prescelta è quella del Largo San Francesco, nel cuore della città. L'inaugurazione ufficiale nei prossimi giorni. Fino al 6 gennaio 2026 il mercatino promuoverà le produzioni artigianali e locali degli operatori che ne hanno fatto regolarmente richiesta. Conto alla rovescia anche per le operazioni di montaggio della pista di pattinaggio su ghiaccio all'interno del Quarter.

Nella foto: Il tir che scarica le casette natalizie in Largo San Francesco ad Alghero
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17/11/2025
Arzachena si prepara per il Lebonski Park
Ufficializzata la partnership tra il Comune di Arzachena e la Lebonski srls dei fratelli Salmo (Maurizio) e Sebastiano Pisciottu per trasformare l´area dell´ex galoppatoio comunale in un parco per il tempo libero e i grandi eventi
13/11Autunno in Barbagia a Nuoro e Tiana
10/11A Putifigari il Festival Sèmenes
28/10A Seui il culto delle anime dei defunti
29/10Desulo ospita Autunno in Barbagia
23/10Capodanno, la confusione, a tutti i livelli, è sovrana
23/10A Ozieri torna Monumenti Aperti
22/10Su Mortu Mortu nel centro storico di Sassari
22/10A Natale la pista di pattinaggio al Quarter
24/10Alguer Family Festival: nuovi appuntamenti
23/10Autunno in Barbagia si ferma a Olzai e Ottana
« indietro archivio manifestazioni »
18 novembre video
Legalità finanziaria, Ministro Giorgetti ad Alghero
17 novembre
Furgone si ribalta all´ingresso di Alghero
18 novembre
45° European Jazz Expo a Cagliari



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)