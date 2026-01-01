S.A. 16:07 Arriva la Befana a Sassari: gli eventi La Befana arriva in Vespa dai piccoli sassaresi con la Polizia locale. Il 6 gennaio in piazza d’Italia anche i Vigili del Fuoco con la “Pompieropoli” per i bambini



SASSARI - Dopo il grande successo di Natale per tutte e tutti, la Polizia locale di Sassari ha segnato in rosso sul calendario il prossimo 6 gennaio per la seconda iniziativa di solidarietà delle feste: La Befana arriva in Vespa, tradizionale appuntamento che regala gioia, giochi e caramelle ai piccoli sassaresi, inserito nel calendario di Sassari: destinazione Natale! allestito dal Comune di Sassari. Nel giorno dell’Epifania, in collaborazione con il Vespa Club Sassari, alle 9.30 circa cento moto si raduneranno al Comando di via Carlo Felice.



Da lì le Befane in Vespa, scortate dai mezzi della Polizia locale, con il loro carico di calze e giocattoli andranno a far visita agli ospiti del Centro GeNa – Opera Gesù Nazareno in via Valle Gardona, per fare tappa poi dai piccoli pazienti del reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Il corteo festoso e colorato si trasferirà infine al traguardo di piazza d’Italia che ospiterà lo stand della Polizia locale. Parcheggiate le loro scope a motore, le Befane distribuiranno le calze piene di cioccolatini e caramelle e i giochi raccolti nei mesi scorsi grazie alla generosità della cittadinanza. Con la guida del personale del Comando guidato da Gianni Serra, bambine e bambini potranno cimentarsi in un percorso sulla sicurezza stradale studiato apposta per loro, a bordo di mini auto e moto elettriche e conseguendo quindi la “patente dello scolaro”, a conclusione di una mattinata di festa, gioco ma anche di educazione civica.



La Befana dei Vigili del Fuoco. Anche i Vigili del Fuoco rinnoveranno in piazza d’Italia la tradizione del 6 gennaio con La Befana scende in piazza, organizzata dal Comando provinciale, con il patrocinio del Comune di Sassari e la collaborazione della sezione locale dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco. La Befana si calerà dal Palazzo della Provincia grazie a una teleferica su corde, allestita per l’occasione, e ad attenderla ci saranno i bambini pronti a ricevere i dolciumi. Anche i Vigili del Fuoco hanno in programma uno spazio educativo destinato ai piccoli cittadini, “Pompieropoli”, curato dai volontari dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco. La manifestazione è dedicata quest’anno alla memoria del vigile Alessio Chessa. La manifestazione sarà presentata da Antonello Fancello.

Gli appuntamenti di domani, 4 gennaio.



Torna alle 11 in piazza Fiume l’appuntamento con Il gioco degli scacchi, partite in squadra a tempo con scacchi alti un metro e le telecronache in rima per (M&M Service). Al Padiglione Tavolara l’Associazione Nonunamacinque organizza alle 11.30 lo spettacolo per bambini con il mago prestigiatore Magicoso e alle 15.30 il laboratorio di giocoleria Giocoloso. Nella cattedrale di San Nicola trova spazio dalle 19 il Presepe vivente con il Coro di Florinas, il coro parrocchiale e ballo sardo, curato dall’Associazione La sorgente ODV. È stato invece rinviato a data da destinarsi l’incontro previsto per le 19.30 al Teatro Civico Tazenda - S’istoria infinida, con i Tazenda e Felice Liperi, autore della biografia della band.