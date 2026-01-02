Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaSanità › «Ritardi incivili per algherese malata di Sla»
S.A. 11:18
«Ritardi incivili per algherese malata di Sla»
Da circa tre mesi Alessandra non è più in grado di parlare. Il medico ha prescritto un comunicatore oculare che però l´ufficio competente non ha ancora consegnato. Ritardi anche sulla consegna della carrozzina: la denuncia del consigliere della Lega Michele Pais
«Ritardi incivili per algherese malata di Sla»

ALGHERO - «È una storia che non dovrebbe esistere in un Paese civile». Michele Pais, consigliere comunale ad Alghero e già Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, denuncia con forza la situazione di “Alessandra”, una giovane concittadina alla quale da circa un anno è stata riconosciuta una grave forma di SLA e che oggi, oltre a combattere contro la malattia, è costretta a lottare contro la burocrazia. Da circa tre mesi Alessandra non è più in grado di parlare. Il medico ha prescritto un comunicatore oculare, l’unica forma di comunicazione rimasta per lei. Eppure, nonostante la richiesta sanitaria formale e l'interessamento della Direttrice del Distretto, dott.ssa Bifulco, l’apparecchio non le è stato ancora consegnato. Il motivo? Si starebbe attendendo il via libera dell’ufficio acquisti.

«Mi chiedo – incalza Pais – se esistano margini di discrezionalità tali da consentire a un ufficio amministrativo di dire di no a una richiesta di questo tipo, o di rallentarla senza una scadenza certa. Di quanto tempo ha bisogno un ufficio acquisti per apporre un visto davanti a una situazione così grave, che dovrebbe essere trattata in modo automatico e prioritario?». Una vicenda che riporta ancora una volta al centro il tema di una sanità che rischia di trasformare le persone in pratiche burocratiche, dimenticando che dietro ogni foglio c’è una vita reale, che non può attendere.

«Siino a questo momento nonostante coinvolto dalla famiglia ho mantenuto il più rigoroso silenzio è stretto e riserbo. Ma ora si è superato ogni limite di tollerabilità e segnalare queste situazioni è un dovere – conclude Pais – per smuovere le coscienze politiche e burocratiche. “Alessandra” attende anche una semplice carrozzina, che i genitori hanno dovuto noleggiare. Mi auguro che Alessia possa ricevere il comunicatore oculare nel giro delle prossime ore. L’apparecchio è disponibile e potrebbe esserle consegnato immediatamente, ma non si capisce le ragioni di questo ritardo, rispetto al quale non si hanno non risposte. Da oggi inizia la mia battaglia pubblica per Alessandra, e per chi come tanti altri malati non hanno voce».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
3/1/2026
Areus: 278 soccorsi a Capodanno, 2 ad Alghero
Nell’area dei principali concerti l’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza ha predisposto un potenziamento con mezzi India (con infermiere a bordo) che hanno gestito 7 richieste di soccorso a Sassari, una ad Olbia e 2 ad Alghero
2/1/2026
Due motorhome per gli screening oncologici
Le unità mobili permetteranno di portare direttamente nei territori le attività di diagnosi precoce, contribuendo ad aumentare l’adesione ai programmi di screening oncologico e a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure
3/1/2026
Ponti apre nuova fase per Aou Sassari
Nato a Paulilatino nel 1963, Serafinangelo Ponti è stato individuato tra i professionisti inseriti nell’elenco nazionale dei Direttori generali. L’incarico ha una durata di tre anni
31/12Sanità, ecco i nuovi direttori scelti dalla Regione
30/12Donazione e trapianti: nuove risorse
30/12«Sanità, un anno perso ad Alghero»
29/12«Fallimento certificato, fermatevi»
29/12Commissari decaduti, è il caos. Pais: stop trasferimento Marino
29/12La lettera: sanità algherese allo sfascio
29/12«Sanità sarda, caos e preoccupazione»
24/12«Commissari decaduti: ora stop per cambio al Marino»
24/12Al Brotzu nuova terapia per la beta-talassemia
24/12A cavallo porta i panettoni ai pazienti oncologici
« indietro archivio sanità »
5 gennaio
Bomba carta contro palazzo e auto incendiata ad Alghero
5 gennaio
47 famiglie protestano: bus fino a Carrabuffas
5 gennaio
«Esplosioni e incendi: È allarme sociale»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)