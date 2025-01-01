Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroTurismoRicettività › Stagione rilancia ottobre: Alghero in crescita
S.A. 12:00
Stagione rilancia ottobre: Alghero in crescita
A livello territoriale, Alghero ha performato nettamente al di sopra della media provinciale, toccando un eccezionale 86,49% di occupazione camere. Un risultato notevole, che non solo eguaglia i tassi di occupazione registrati nel picco di agosto, ma migliora anche dell´1% il dato del settembre 2024
Stagione rilancia ottobre: Alghero in crescita

ALGHERO - I dati relativi all'andamento turistico del mese di settembre 2025 in Provincia di Sassari, analizzati da Federalberghi Confcommercio provincia di Sassari, confermano il trend positivo e il decisivo allungamento della stagione turistica. I tassi di occupazione camere in hotel hanno registrato un miglioramento generalizzato in tutta la Provincia, raggiungendo l'82,92% (contro l'80,23% registrato nello stesso mese del 2024). Il dato più significativo riguarda il ritorno in forze del mercato straniero, che ha rappresentato il 74,44% delle presenze totali, in netto aumento rispetto al 69,97% del settembre precedente. Questo incremento delle presenze internazionali ha avuto un effetto diretto e positivo anche sulla spesa extra-hotel, segnalando una maggiore capacità di spesa sul territorio.

Stefano Visconti, Presidente di Federalberghi Confcommercio provincia di Sassari, ha accolto i dati con soddisfazione, evidenziando la resilienza del settore: «I risultati di settembre sono la prova che la nostra strategia sta pagando: la stagione turistica del Nord Sardegna si è allungata ancora una volta con successo fino a inoltrarsi in ottobre. Il dato dell'occupazione media oltre l'82%, con punte eccezionali ad Alghero, ci dà grande fiducia. L'elemento cruciale resta la fedeltà del mercato internazionale, la cui spesa è tornata a salire. È evidente che il segmento del turismo marino balneare, arricchito dai servizi di alta qualità e dall'offerta culturale, continua a rappresentare il cardine imprescindibile della nostra offerta. Dobbiamo lavorare per consolidare questa finestra autunnale e trasformarla in un elemento strutturale.»

A livello territoriale, Alghero ha performato nettamente al di sopra della media provinciale, toccando un eccezionale 86,49% di occupazione camere. Un risultato notevole, che non solo eguaglia i tassi di occupazione registrati nel picco di agosto, ma migliora anche dell'1% il dato del settembre 2024. Altro segnale di grande vitalità è la crescita del Golfo dell'Asinara, che passa dal 68,56% al 77,17%, confermandosi come una destinazione in forte riscoperta e in espansione.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
30/9B&B irregolari nel Nuorese: sanzioni
15/9Locazioni turistiche abusive a Porto Torres
11/9Alghero in leggero calo ad agosto, boom Asinara
9/9Faita: l´open air totalmente contrario
8/9Raddoppia la tassa di soggiorno. «Prima risultati, poi gli aumenti»
8/8Alghero e Asinara boom turisti a luglio ma giù i consumi
18/7«2000 alloggi in nero: serve azione congiunta»
17/7«Più controlli per le locazioni in nero»
17/7«3400 alloggi turistici sono una risorsa»
16/77,5 milioni per gli alberghi diffusi in Sardegna
« indietro archivio ricettività »
15 ottobre
H24 vende alcol ai minorenni ad Alghero
15 ottobre
«Ad Alghero il silenzio su Capodanno preoccupa»
15 ottobre
Illegittima la decadenza della presidente Todde



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)