Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCronacaDisservizi › L´allarme: Scala Erre ormai esaurita
Cor 7:06
L´allarme: Scala Erre ormai esaurita
Claudia Camedda, segretaria generale Fit Cisl, lancia l´allarme per il nord Sardegna: ogni giorno aumenta il rischio di una emergenza rifiuti per Sassari e per l’area metropolitana
L´allarme: Scala Erre ormai esaurita

SASSARI - «Nel Nord Sardegna siamo oltre il limite, la discarica di Scala Erre è praticamente esaurita e ogni giorno aumenta il rischio di una emergenza rifiuti per Sassari e per l’area metropolitana» dichiara Claudia Camedda, segretaria generale Fit Cisl «mentre i territori chiedono risposte, la Regione prende tempo sul progetto del termovalorizzatore di Truncu Reale, un atteggiamento attendista che non affronta il problema e che rivela una grave mancanza di visione».

«La legge italiana stabilisce una gerarchia precisa nella gestione dei rifiuti, prevenzione, riuso, riciclo, recupero energetico, smaltimento”, ricorda Gianluca Langiu, segretario regionale, “riconoscendo il recupero energetico come opzione ambientale preferibile quando riciclo e riuso non sono sufficienti a chiudere il ciclo, il termovalorizzatore è quindi uno strumento necessario per rispettare gli obblighi normativi e garantire un sistema moderno, sostenibile e autosufficiente».

Camedda precisa che «l’impianto previsto, pubblico e tecnologicamente avanzato, non contrasta con il riciclo ma ne è il completamento, perché esiste sempre una parte di rifiuti non riciclabili che deve essere trattata con sicurezza, in tutta Europa si punta su meno discariche, più innovazione e più tutela dell’ambiente, la Sardegna non può tornare indietro». Aggiunge ancora Langiu: «chi alimenta paure infondate sulla termovalorizzazione si assume la responsabilità di costi più alti, più trasporti fuori provincia, più inquinamento e rischi sanitari. Nel frattempo la Giunta regionale rimanda decisioni e il Nord Sardegna scivola verso una crisi annunciata, con i cittadini che pagano di tasca propria e i lavoratori che restano nell’incertezza».

Per la Fit «è il momento della politica che decide, che mette al centro l’interesse collettivo e non il calcolo del consenso: chiediamo un cambiamento immediato, la Regione apra il confronto con amministrazioni, sindacati e operatori del settore e sblocchi senza ulteriori indugi l’impianto di Truncu Reale, i termovalorizzatori non sono il problema, il problema è l’immobilismo, la Sardegna non può essere ostaggio dei no ideologici, servono scelte chiare, serve coraggio, serve farlo adesso».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18/11Alghero: Buio pesto a Porta Terra
17/11«Cimitero, servizio da internalizzare»
13/11Poste Italiane ristruttura i locali di Bosa
12/11Bosa: verso la fine i lavori delle condotte idriche
8/11Abbanoa: perdite, sprechi e ritardi. Mulas: inaccettabile gestione
7/11«Via Aldo Moro officina a cielo aperto»
6/11«Perdite d´acqua ad Alghero: Abbanoa intervenga»
3/11«Caditoie ostruite, fatto grave»
31/10Emergenza idrica: verso riattivazione impianto Coghinas
31/10«Cimitero sciatto, i fiori non bastano»
« indietro archivio disservizi »
26 novembre
Cade sugli scogli, arriva l'elicottero
26 novembre
In Largo Guillot sit-in per Michela Fiori
25 novembre
Notte di fuoco in via Fleming. In fiamme automobili e moto



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)