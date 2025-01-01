Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieportotorresPoliticaPorto › Capitaneria Porto Torres: lavori
Cor 11:05
Capitaneria Porto Torres: lavori
Paie e Cermelli: Con questi investimenti il porto di Porto Torres torna a essere un punto centrale delle strategie di crescita e di rilancio del territorio, con ricadute positive per l’economia, il turismo e l’occupazione, certamente polo centrale nelle strategie di crescita della Città metropolitana di Sassari
Capitaneria Porto Torres: lavori

PORTO TORRES - «Dopo anni di abbandono finalmente arrivano buone notizie per la Capitaneria di Porto di Porto Torres». A dichiararlo Michele Pais e Ivan Cermelli che esprimono grande soddisfazione «per il recupero delle risorse necessarie al completamento della ristrutturazione della sede, grazie all’impegno del Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini, con l'interessato diretto del Vice Ministro Edoardo Rixi e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto».

«Si tratta di un risultato atteso da tempo che consentirà agli uomini e alle donne della Capitaneria di Porto di svolgere il loro prezioso lavoro in spazi finalmente decorosi e all’altezza della loro funzione, a servizio della comunità e della sicurezza in mare». Oltre ai fondi già stanziati che hanno consentito di intervenire su una situazione decennale di degrado dello stabile della Capitaneria di Porto, ulteriori risorse pari a 275.000 euro sono state destinate al completamento dei lavori, un intervento che restituirà dignità e decoro all’intera struttura, simbolo dell’identità marittima della città.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di rilancio dello scalo turritano. «Alle risorse per la Capitaneria – spiegano Pais e Cermelli– si aggiungono quelle destinate al completamento dell’antimurale, altra opera strategica. Ora l'attenzione si sposterà sul futuro del terminal crociere su cui si porrà la massima attenzione. Porto Torres potrà così giocare un ruolo determinante nello sviluppo dell’intero sistema portuale, grazie anche alla nuova dirigenza dell’Autorità Portuale, che ha dimostrato di voler finalmente cogliere tutte le opportunità rimaste per troppo tempo colpevolmente inespresse, in particolare nel settore della nautica».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
3/9Riqualificazione e sicurezza nel porto di Bosa Marina
21/8«Mercato Primo Pescato: occasione mancata»
19/8Mercato primo pescato, situazione indegna ad Alghero
1/8Porto di Alghero: Lega chiede chiarezza sui fondi
30/7Tagliati i finanziamenti al Porto: polemica
28/7«Dimezzati i finanziamenti per il porto»
24/7Porto: la rivoluzione in attesa. 700mila euro per manutenzioni
23/7Sulla nautica ad Alghero perdiamo tempo
20/7«Nautica, Olbia corre mentre Alghero frena»
15/7Nuovo Centro servizi nello scalo di Porto Torres
« indietro archivio porto »
16 settembre
«Allarmismo in Secal, arrivano i pagamenti»
16 settembre
Secal, Idda all´attacco di Cocco
16 settembre
Circonvallazione: Ritardi insostenibili e costi lievitati



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)