S.A. 13:14
Un uomo trovato morto in una barca al Porto
Il ritrovamento del corpo è avvenuto la scorsa notte e sul fatto indagano i carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. La Procura di Sassari ha aperto un´inchiesta e disposto l´autopsia
Un uomo trovato morto in una barca al Porto

ALGHERO - Giallo ad Alghero sulla morte di un uomo trovato morto in una barca ormeggiata al Porto, in centro città. Il ritrovamento del corpo è avvenuto la scorsa notte e sul fatto indagano i carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sul cadavere.
