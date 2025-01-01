S.A. 13:14 Un uomo trovato morto in una barca al Porto Il ritrovamento del corpo è avvenuto la scorsa notte e sul fatto indagano i carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. La Procura di Sassari ha aperto un´inchiesta e disposto l´autopsia



ALGHERO - Giallo ad Alghero sulla morte di un uomo trovato morto in una barca ormeggiata al Porto, in centro città. Il ritrovamento del corpo è avvenuto la scorsa notte e sul fatto indagano i carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sul cadavere.