Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroTurismoPorto › Ad Alghero le novità del Salone Nautico di Genova
Cor 16:47
Ad Alghero le novità del Salone Nautico di Genova
Il porto diventa vetrina della nautica: L’iniziativa è in programma venerdì 26 settembre, dalle 18 alle 20, nel cuore del porto di Alghero, precisamente sotto le mura storiche della città in banchina Garibaldi
Ad Alghero le novità del Salone Nautico di Genova

ALGHERO - Sulla scia del Salone Nautico Internazionale di Genova, Gianfranco e Davide Falchi di Boatness hanno scelto Alghero per portare in Sardegna le imbarcazioni più ammirate in fiera. L’iniziativa è in programma venerdì 26 settembre, dalle 18:00 alle 20:00, nel cuore del porto di Alghero, precisamente sotto le mura storiche della città in banchina Garibaldi. Si tratta di un evento espositivo con protagonista l’intera gamma Beneteau outboard, dai modelli Flyer, Antares e Gran Turismo, già protagonisti a Genova e riconosciuti per qualità costruttiva ed eccellenza progettuale.

L’evento rappresenta un’occasione per avvicinare la nautica al grande pubblico e al tempo stesso per sottolineare il ruolo di Alghero come città di mare e di turismo. «Abbiamo voluto portare ad Alghero un appuntamento che permetta a clienti e appassionati di vivere l’esperienza del Salone di Genova anche qui in Sardegna – spiegano i titolari Gianfranco e Davide Falchi – È un modo per rafforzare il nostro legame con il territorio e per offrire un’occasione di incontro e confronto con chi condivide la passione per il mare».

La serata sarà impreziosita dalla musica dal vivo dell’Heritage Trio, con Mariano Tedde al pianoforte, il direttore artistico di Nuoro Jazz Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria, che accompagneranno l’evento in banchina. Boatness, realtà algherese con oltre quarant’anni di esperienza nella nautica e oggi dealer ufficiale Beneteau e Mercury Marine per la Sardegna, conferma così la volontà di investire sul territorio. L’evento del 26 settembre non sarà soltanto un’occasione per scoprire da vicino le barche, ma anche un momento per valorizzare il porto e la sua capacità di ospitare iniziative di respiro nazionale.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
21/9Lusso in rada con l´Explora II
16/9Capitaneria Porto Torres: lavori
3/9Riqualificazione e sicurezza nel porto di Bosa Marina
21/8«Mercato Primo Pescato: occasione mancata»
19/8Mercato primo pescato, situazione indegna ad Alghero
1/8Porto di Alghero: Lega chiede chiarezza sui fondi
30/7Tagliati i finanziamenti al Porto: polemica
28/7«Dimezzati i finanziamenti per il porto»
24/7Porto: la rivoluzione in attesa. 700mila euro per manutenzioni
23/7Sulla nautica ad Alghero perdiamo tempo
« indietro archivio porto »
24 settembre
Alghero: malore in bici, muore in strada
24 settembre
Pontida una festa di popolo, Alghero presente
24 settembre
Alghero città dello sport: gli eventi



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)