Cor 16:47 Ad Alghero le novità del Salone Nautico di Genova Il porto diventa vetrina della nautica: L’iniziativa è in programma venerdì 26 settembre, dalle 18 alle 20, nel cuore del porto di Alghero, precisamente sotto le mura storiche della città in banchina Garibaldi



ALGHERO - Sulla scia del Salone Nautico Internazionale di Genova, Gianfranco e Davide Falchi di Boatness hanno scelto Alghero per portare in Sardegna le imbarcazioni più ammirate in fiera. L’iniziativa è in programma venerdì 26 settembre, dalle 18:00 alle 20:00, nel cuore del porto di Alghero, precisamente sotto le mura storiche della città in banchina Garibaldi. Si tratta di un evento espositivo con protagonista l’intera gamma Beneteau outboard, dai modelli Flyer, Antares e Gran Turismo, già protagonisti a Genova e riconosciuti per qualità costruttiva ed eccellenza progettuale.



L’evento rappresenta un’occasione per avvicinare la nautica al grande pubblico e al tempo stesso per sottolineare il ruolo di Alghero come città di mare e di turismo. «Abbiamo voluto portare ad Alghero un appuntamento che permetta a clienti e appassionati di vivere l’esperienza del Salone di Genova anche qui in Sardegna – spiegano i titolari Gianfranco e Davide Falchi – È un modo per rafforzare il nostro legame con il territorio e per offrire un’occasione di incontro e confronto con chi condivide la passione per il mare».



La serata sarà impreziosita dalla musica dal vivo dell’Heritage Trio, con Mariano Tedde al pianoforte, il direttore artistico di Nuoro Jazz Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria, che accompagneranno l’evento in banchina. Boatness, realtà algherese con oltre quarant’anni di esperienza nella nautica e oggi dealer ufficiale Beneteau e Mercury Marine per la Sardegna, conferma così la volontà di investire sul territorio. L’evento del 26 settembre non sarà soltanto un’occasione per scoprire da vicino le barche, ma anche un momento per valorizzare il porto e la sua capacità di ospitare iniziative di respiro nazionale.