Cor 17:35 Cala dei Sardi al World Marina Conference Simone Morelli, patron del Marina di Cala dei Sardi e CEO di NSS Charter, parteciperà alla ICOMIA World Marinas Conference 2025, il principale appuntamento internazionale dedicato al futuro dei porti turistici in programma dal 15 al 17 ottobre a Venezia



OLBIA - L’IWMC è una conferenza specializzata sui porti turistici che si tiene circa ogni due anni in una diversa sede nel mondo. A partire dal 1993, l’evento ha toccato Europa, Stati Uniti, Australia e Asia, affrontando un’ampia gamma di temi legati alla longevità, alla sostenibilità e al successo della comunità internazionale dei marina. In questo contesto di alto profilo, la partecipazione di Simone Morelli testimonia il riconoscimento del Marina di Cala dei Sardi come modello di eccellenza mediterranea per la sua filosofia green e per l’approccio innovativo alla gestione degli approdi turistici.



Situato nel comune di Olbia, precisamente nel Golfo di Cugnana, il Cala dei Sardi è oggi considerato uno dei marina più sostenibili del Mediterraneo. L’approdo è un esempio di ecocompatibilità, realizzato con pontili galleggianti a basso impatto ambientale e dotato di tecnologie che preservano la qualità delle acque e l’equilibrio dell’ecosistema marino tanto da aggiudicarsi, dal 2023 ad oggi, il prestigioso riconoscimento Blue Marina Awards. Ma il valore del progetto va oltre la sostenibilità. Grazie all’impegno e alla visione di Morelli, Cala dei Sardi è diventato una porta d’accesso al territorio, capace di generare un importante indotto per la filiera della nautica turistica e di creare occupazione qualificata nel nord-est della Sardegna.



«Partecipare alla World Marina Conference – sottolinea Simone Morelli – significa portare l’esperienza di Cala dei Sardi come esempio concreto di quanto la nautica, il charter e il diporto possano essere motore di crescita sostenibile, innovazione e valorizzazione del territorio. Come gruppo crediamo in una Sardegna che investe sulla qualità e sull’accoglienza, creando professionalità e opportunità di lavoro durature.»