Cor 9:35 Lusso in rada con l´Explora II La rada di Alghero ha ospitato sabato il gioiello della compagnia Explora Journeys, brand di lusso del gruppo MSC: 850 passeggeri a bordo della lussuosa nave



ALGHERO - La rada di Alghero ha ospitato sabato il gioiello della compagnia Explora Journeys, brand di lusso del gruppo MSC. Con i suoi 850 passeggeri a bordo, la nave rappresenta la trentacinquesima toccata della stagione crocieristica 2025 e precede la Anchore della compagnia Seabourn, attesa con circa 600 passeggeri a bordo il prossimo 13 novembre.



L'Explora II ospita a bordo un’esclusiva collezione di capolavori di artisti affermati ed emergenti, selezionati per aggiungere un tocco raffinato a ogni ambiente. Si tratta di una crociera lussuosa, lunga 248 metri e larga 32, dotata di 14 ponti, presenta al suo intero sei ristoranti, 12 bar e saloni interni ed esterni, quattro piscine, ampi ponti esterni con cabanas private e quasi 1.000 metri quadrati di strutture per il benessere e il fitness.