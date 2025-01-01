Cor 8:00 Alghero: Contributi al volontariato È fissata al 5 dicembre prossimo la scadenza per la presentazione delle istanze per la richiesta di un contributo economico a favore delle Associazioni - Organizzazioni di volontariato operanti in ambito socio-assistenziale e sanitario



ALGHERO - L’Amministrazione, nei limiti delle risorse stanziate, comunica che intende sostenere, attraverso l’erogazione di un contributo economico a titolo di rimborso delle spese sostenute, l’attività solidaristica svolta in ambito socio-assistenziale nel territorio comunale nel corso dell’anno 2025. «L’Amministrazione comunale riconosce il ruolo fondamentale che le associazioni solidaristiche svolgono nei confronti delle persone più fragili ed in stato di bisogno. In questo senso – afferma l’Assessore ai servizi Sociali Maria Grazia Salaris - va apprezzato e sostenuto il lavoro encomiabile dei volontari». Per inoltrare richiesta è disponibile la documentazione e la modulistica nel sito istituzionale del Comune di Alghero.