Voce Amica Sassari corso per volontari
14:15
Voce Amica Sassari corso per volontari
Diventare volontari di Voce Amica significa scegliere di esserci per l’altro in modo discreto ma profondo. Proprio per questo l’associazione dedica grande attenzione alla formazione: ecco come aderire
Voce Amica Sassari corso per volontari

SASSARI – Un telefono squilla. Dall’altra parte c’è una persona che non chiede soluzioni, non cerca risposte immediate. Chiede solo di essere ascoltata. È da questo gesto semplice e profondo che prende forma, ogni giorno, il servizio di Voce Amica Sassari ODV, che annuncia l’apertura delle adesioni al nuovo corso di formazione per volontari, in partenza nelle prossime settimane.

In un tempo in cui tutto corre veloce e le parole spesso si sovrappongono, Voce Amica offre qualcosa di raro: uno spazio sicuro in cui fermarsi, respirare, raccontarsi. Un luogo invisibile ma reale, dove chi chiama può sentirsi accolto per ciò che è, senza giudizi, senza interruzioni, senza essere indirizzato o corretto. Solo ascolto autentico, rispettoso, umano.

Diventare volontari di Voce Amica significa scegliere di esserci per l’altro in modo discreto ma profondo. Proprio per questo l’associazione dedica grande attenzione alla formazione, considerata un passaggio essenziale prima di iniziare il servizio. Si tratta di un vero e proprio percorso personale: si lavora sull’empatia, sulla comunicazione autentica, sul rispetto dei confini, sulla capacità di stare nel silenzio e di accogliere anche le emozioni più difficili. Il tutto all’interno di un contesto protetto, condiviso, accompagnato.

Chi ha già intrapreso questo cammino racconta spesso di un’esperienza che va oltre il volontariato. Un’occasione di crescita umana, che aiuta a stare nelle relazioni con maggiore consapevolezza, ad ascoltare davvero, a dare valore sia alle parole sia alle pause. Un percorso che lascia segni profondi, dentro e fuori dal servizio. Il corso è aperto a chi sente il desiderio di mettersi in gioco e di offrire tempo e presenza agli altri. Non sono richieste competenze specifiche, ma disponibilità all’ascolto, rispetto, riservatezza e continuità. Per aderire è necessario inviare una mail di candidatura all’indirizzo sassari@telefonoamico.it. Sarà l’associazione a ricontattare gli interessati con tutte le informazioni necessarie.
