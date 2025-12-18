 Skin ADV
Alguer.itnotiziealgheroSaluteSolidarietà › Alghero: donazione al Liceo Scientifico
Cor 14:19
Alghero: donazione al Liceo Scientifico
L’iniziativa si terrà lunedì 22 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, presso il cortile interno del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Alghero. La raccolta del sangue sarà curata dall’associazione Fratres Olmedo
Alghero: donazione al Liceo Scientifico

ALGHERO - L’Alghero Calcio, in collaborazione con Alguer Rugby e Oktoberfest Sardegna, organizza una giornata dedicata alla donazione del sangue, un gesto semplice ma fondamentale per la salute e il benessere della comunità. L’iniziativa si terrà lunedì 22 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, presso il cortile interno del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Alghero.

La raccolta del sangue sarà curata dall’associazione Fratres Olmedo, che sarà presente con la propria autoemoteca, e realizzata in collaborazione con Fratres Alghero, da sempre punto di riferimento sul territorio per la promozione della donazione volontaria e periodica. L’Alghero Calcio, insieme ai partner coinvolti, rinnova così il proprio impegno sociale, promuovendo valori di solidarietà, responsabilità e vicinanza concreta alla comunità. Donare il sangue significa salvare vite e rafforzare il legame tra sport e territorio, trasformando i valori sportivi in azioni reali a beneficio di tutti.

L’invito è rivolto a cittadini, tifosi, atleti e simpatizzanti: partecipare numerosi a questa giornata di solidarietà vuol dire contribuire in modo concreto a un bisogno reale e costante. Alghero Calcio ringrazia Fratres Olmedo, Fratres Alghero, Alguer Rugby e Oktoberfest Sardegna per la collaborazione e invita gli organi di informazione a dare la massima diffusione all’iniziativa.
