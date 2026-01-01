S.A. 10:06 Natale in reparto in Ricordo di Marta Anche quest´anno la consegna dei regali nel reparto dell´Oncoematologia pediatrica di Cagliari, da parte dell´associazione algherese In Ricordo di Marta



CAGLIARI - Una tradizione che si ripete ogni anno: la consegna dei regali nel reparto dell'Oncoematologia pediatrica di Cagliari, da parte dell'associazione In Ricordo di Marta. Sorrisi e doni per i bambini e ragazzi ricoverati, grazie anche al sostegno della parrocchia di San Giuseppe di Alghero, il panificio Riu di Galboneddu, il gruppo Folk di Putigari e tante persone che si sono messe a disposizione. «Ringraziamo per averci accompagnato in questo viaggio Babbo Natale Gianpiero, Babbo Natale don Leonardo, e gli elfi aiutanti, in particolare Emma e Davide per ricordarci che la vita è bella» scrivono dall'associazione che porta avanti da alcuni anni iniziative di solidarietà e sensibilizzazione dopo la scomparsa di Marta nel 2022 a causa di un neuroblastoma.