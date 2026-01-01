S.A. 13:50 Nuclei fragili, aumenta contributo locazione a Sassari Il contributo per la locazione dell’abitazione aumenta sino a 450 euro. L’immobile potrà trovarsi in qualsiasi parte della Sardegna. Il contributo avrà una durata massima di un anno e sarà destinato alle persone con un Isee inferiore a 9 mila euro



SASSARI - Sì all’incremento sino a 450 euro del contributo per la locazione di un appartamento e sino a 250 euro del contributo per una stanza o una parte di un immobile. L’ha deciso la giunta comunale, approvando la delibera presentata dall’assessora alle Politiche della casa, Patrizia Mercuri. Secondo l’atto di indirizzo licenziato dall’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Mascia, gli uffici potranno riconoscere anche due mensilità di deposito cauzionale, qualora il contratto di locazione lo prevedesse. Per trovare casa, i beneficiari avranno 120 giorni di tempo a partire dalla pubblicazione della graduatoria degli ammessi al contributo. Altra novità: l’immobile potrà trovarsi in qualsiasi parte della Sardegna. Il contributo avrà una durata massima di un anno e sarà destinato alle persone con un Isee inferiore a 9 mila euro.



«L’estensione sino a 120 giorni del tempo concesso per l’individuazione di una casa vuole consentire una ricerca più efficace e coerente con le dinamiche del mercato delle locazioni», spiega Patrizia Mercuri. «D’altro canto, fissare in 12 mesi la durata massima del contributo consente una più equa rotazione nell’accesso al beneficio – aggiunge l’assessora – dando di volta in volta priorità a chi non ha già beneficiato della misura prima della pubblicazione del bando». L’Isee a 9 mila euro, infine, «garantisce la priorità ai nuclei maggiormente esposti al rischio di esclusione abitativa – dichiara Mercuri – anche tenuto conto delle più recenti misure nazionali in materia di sostegno ai nuclei in condizione di fragilità economica, che prevedono soglie Isee particolarmente contenute».

Secondo il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, «questo intervento a contrasto dell’emergenza abitativa è un’evoluzione strutturale rispetto al passato, non è un mero aggiornamento formale ma risponde a un cambiamento significativo del contesto socio-economico e del mercato immobiliare locale». Una riflessione che scaturisce dalla constatazione che «l’analisi condotta dall’amministrazione ha evidenziato come un numero crescente di nuclei familiari in condizione di fragilità socio-economica incontri difficoltà sempre più marcate nel reperire un alloggio in locazione».



Ridotta disponibilità di immobili sul mercato, aumento dei canoni di locazione e inasprimento delle condizioni richieste dai proprietari sono le principali ragioni che hanno indotto Palazzo Ducale a rivedere il vecchio bando per le situazioni indifferibili e urgenti, ritenuto «non più adeguato a rispondere alla complessità delle nuove forme di disagio abitativo», come spiega ancora Mascia per argomentare la scelta di uno strumento «più flessibile, tempestivo e orientato alla prevenzione, capace di sostenere i nuclei familiari nella fase critica di accesso o mantenimento della locazione e di evitare l’aggravarsi delle situazioni di precarietà abitativa».