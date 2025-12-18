 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSportSolidarietà › La Torres Calcio porta doni in Pediatria
S.A. 10:00
La Torres Calcio porta doni in Pediatria
I giocatori della Torres Calcio hanno fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell´Aou di Sassari e hanno portato loro dei doni
La Torres Calcio porta doni in Pediatria

SASSARI – Per un giorno il campo di gioco si è spostato tra i corridoi del reparto di Pediatria dell’Aou di Sassari dove la maglia rossoblù della Torres Calcio ha incontrato gli sguardi curiosi e i sorrisi delle bambine e dei bambini ricoverati. Un gesto semplice, ma carico di umanità, che ha trasformato una mattinata in ospedale in un momento di festa, leggerezza e condivisione. I giocatori Andrea Zaccagni, Mattia Sala, Daniele Giorico, Antonino Musso e Lorenzo Di Stefano accompagnati da alcuni dirigenti della società, hanno fatto visita ai piccoli pazienti portando piccoli doni e tanta serenità. A rendere l’atmosfera ancora più speciale è stato il portiere della squadra, Andrea Zaccagni, che per l’occasione ha indossato i panni di un Babbo Natale speciale, entrando nelle stanze per regalare allegria, sorrisi, stupore e un momento di autentica gioia. All’iniziativa era presente Mario Palermo, commissario straordinario dell’Aou di Sassari, Gianfranco Meloni, direttore facente funzioni della Clinica pediatrica e anche i rappresentanti dell’area comunicazione della società a testimonianza di un impegno condiviso che da anni lega la società sportiva al territorio e alle sue realtà più fragili.

«Desidero ringraziare la Torres Calcio, i suoi giocatori e i dirigenti per questo gesto di straordinaria sensibilità - ha dichiarato il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari - La presenza di una squadra così rappresentativa per la nostra comunità porta nei reparti un messaggio potente: quello della vicinanza, della solidarietà e della speranza. Iniziative come questa hanno un valore che va oltre il dono materiale e contribuiscono in modo concreto al benessere emotivo dei nostri piccoli pazienti e delle loro famiglie». Un momento di grande valore umano, accolto con entusiasmo dai bambini, dalle famiglie e dal personale sanitario, che ogni giorno si prende cura dei più piccoli con professionalità e dedizione. «E’ un piacere, da parte della società, portare un sorriso insieme ai giocatori: è un gesto che rafforza il nostro senso di appartenenza - ha dichiarato Alessandro Gadau, dirigente della Torres Calcio - Ogni volta che veniamo qui, siamo noi a ringraziare il personale sanitario per quello che fa ogni giorno. Portiamo dei piccoli regali, ma soprattutto supporto, vicinanza e sorrisi a tutti i piccoli pazienti». «Accogliamo anche quest’anno la visita dei giocatori della Torres che come sempre non fanno mancare la loro presenza e il loro sostegno al reparto di Pediatria, ha dichiarato il dottor Gianfranco Meloni.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18/12/2025
Donazione alla Chirurgia Pediatrica: 5.741 euro
TuttiUnitiPerUnSorriso: la solidarietà dei giovani diventa cura per i bambini. Mercoledì 17 dicembre sono stati donati 5.741 euro alla Chirurgia Pediatrica e neonatale dell’Aou di Sassari
15/12Alberghiero, Pranzo di solidarietà
11/12Ersu Sassari: raccolta di solidarietà
2/12Alghero: Contributi al volontariato
1/12Roth e Ipsar, solidarietà in azione
28/11Yacht Club Alghero: donazione al centro trasfusioni
27/11Sassari, raccolte 20 sacche di sangue
20/11Avis: screening gratuiti a Sassari, Uri e Sennori
12/11Da Sennori aiuti e formazione in Senegal
22/10Donazioni di sangue alla Nobento
21/10Airc e polio, Solidarietà Rotary
« indietro archivio solidarietà »
19 dicembre
Ruba alcolici e li rivende: denunciati due algheresi
19 dicembre
Fc Alghero in campo per Stefano Tedde
19 dicembre
Tazenda, Dettori e Orchestra Jazz a Castelsardo



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)