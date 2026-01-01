S.A. 13:16 Epifania e feste in corsia all´Aou di Sassari Dalla Polizia di Stato alla Befana in Vespa, fino alla Scuola in Ospedale: doni, spettacoli e sorrisi per i piccoli pazienti



SASSARI – Nei giorni delle feste, quando l’ospedale è chiamato più che mai a essere non solo luogo di cura ma anche spazio di umanità e vicinanza, l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari ha vissuto una serie di iniziative che hanno trasformato i reparti in luoghi di incontro, sorrisi ed emozioni condivise. In occasione della festività dell’Epifania, la Polizia di Stato, insieme al Motoclub della Polizia di Stato, ha fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria di viale San Pietro di Sassari, portando doni e, soprattutto, momenti di gioia autentica. Un gesto semplice, ma carico di significato, che ha coinvolto anche le famiglie dei piccoli pazienti, regalando attimi di leggerezza in un contesto in cui ogni sorriso ha un valore speciale.



Alla magia dell’Epifania si è unita anche la nona edizione de “La Befana in Vespa”, iniziativa organizzata dal Vespa Club Sassari in collaborazione con la Polizia locale di Sassari e il reparto di Neuropsichiatria infantile. L’obiettivo: portare un momento di festa e consegnare le tradizionali calze della Befana ai bambini e ai ragazzi ricoverati. Un segno concreto di vicinanza da parte della comunità, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del professor Stefano Sotgiu, direttore della Neuropsichiatria infantile, insieme ai medici e agli infermieri del reparto, a testimonianza del senso profondo di questa giornata: riconoscere il valore immenso della cura quotidiana che va ben oltre il giorno di festa.



Accanto a queste iniziative, un ruolo centrale lo ha avuto anche la Scuola in Ospedale, presidio educativo fondamentale riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, che continua a garantire il diritto allo studio anche nei momenti più delicati della vita dei bambini e dei ragazzi ricoverati. In questo periodo di festività, la scuola è stata protagonista di un progetto simbolico e partecipato: l’albero di Natale donato da un gruppo di genitori di bambini ricoverati e non, addobbato con i lavori realizzati dai bambini e dai ragazzi della Scuola in Ospedale e degli Istituti Comprensivi di Monte Rosello Alto e Latte Dolce Agro di Sassari, con il coinvolgimento anche di alcune classi della scuola primaria e dell’infanzia. Un albero che è diventato il simbolo di solidarietà, unione e inclusione tra la comunità scolastica, i genitori e la comunità ospedaliera, racchiuso in uno slogan che è un vero e proprio messaggio di speranza, costruito come acrostico: Nuovi amici, Auguri, Tenera empatia, Albero della Condivisione, Luci di Speranza, Emozioni che scaldano. Come sottolinea la professoressa Angela Manca, referente della scuola secondaria Latte Dolce Agro, "la presenza della scuola in ospedale rappresenta un ponte fondamentale tra la quotidianità dei ragazzi e il percorso di cura, un modo per continuare a sentirsi parte viva della propria comunità".



Nel periodo natalizio, inoltre, le insegnanti della Scuola in Ospedale hanno promosso due momenti speciali di spettacolo e condivisione. Il 15 dicembre, i ragazzi del serale ITAS di Sassari, guidati dalle insegnanti Chiara Pistidda e Luciana Ostera, si sono esibiti nel reparto di Neuropsichiatria infantile con lo spettacolo di Body Percussion, portando ritmo ed energia tra i corridoi del reparto. Il 19 dicembre, gli artisti Vito Furio (educatore socio-pedagogico e docente di teatro-terapia), Daniela Simula (musicoterapeuta e attrice) e Caterina Frassetto (artista visiva e docente del Liceo artistico di Sassari) hanno messo in scena lo spettacolo “I sabbia storie” nei reparti di Neuropsichiatria e Pediatria, regalando ai piccoli pazienti un viaggio tra immagini, musica e fantasia. Insieme, queste iniziative raccontano una stessa storia: quella di una comunità che, attorno ai suoi bambini più fragili, sa stringersi, donare tempo, attenzione e sorrisi. Perché la cura passa anche – e soprattutto – da qui.