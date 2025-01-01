Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariPoliticaAgricoltura › Dramma in Nurra, tutti contro Satta
Cor 17:48
Dramma in Nurra, tutti contro Satta
Stefano Ruggiu, vicepresidente del Centro Studi Agricoli, punta il dito contro l’ex assessore regionale all’Agricoltura, accusandolo di aver abbandonato gli agricoltori della Nurra senza approvare le linee direttive necessarie per sbloccare gli indennizzi. «Le dimissioni non cancellano le responsabilità»
Dramma in Nurra, tutti contro Satta

Sassari – «La situazione degli indennizzi nella Nurra è ormai diventata insostenibile e ciò che sta accadendo è inaccettabile». A denunciarlo è Stefano Ruggiu, vicepresidente del Centro Studi Agricoli, che punta il dito contro l’ex assessore regionale all’Agricoltura, Gianfranco Satta, accusandolo di aver abbandonato gli agricoltori della Nurra senza approvare le linee direttive necessarie per sbloccare gli indennizzi.

«Nonostante richieste, incontri, sollecitazioni e impegni presi pubblicamente – afferma Ruggiu – l’assessore Satta non ha compiuto l’atto politico più urgente e necessario: approvare le linee guida indispensabili per far partire i pagamenti degli indennizzi dovuti per i danni subiti dalle aziende agricole. Il risultato è che, ancora oggi, centinaia di imprese della Nurra si trovano bloccate, senza certezze, senza liquidità e senza una data per ricevere ciò che spetta loro di diritto». Una responsabilità che, secondo il Centro Studi Agricoli, non può essere derubricata a semplice ritardo amministrativo: «Parliamo di aziende che hanno subito danni gravissimi e che aspettano da mesi. Mentre la politica discute, loro chiudono, licenziano e si indebitano. Non firmare le linee direttive significa aver lasciato il territorio senza alcuna tutela istituzionale, proprio nel momento più critico».

Ruggiu sottolinea che le dimissioni dell’assessore Satta, arrivate in un clima già di forte tensione, hanno aggravato ulteriormente la situazione: «Le dimissioni non cancellano le responsabilità. Anzi, le amplificano. L’assessore Satta ha abbandonato la Nurra in uno stato di totale incertezza. Il problema oggi non è solo recuperare i ritardi, ma ricostruire un percorso amministrativo che lui ha interrotto lasciando tutto in sospeso».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
24/11Sbloccati quei 22 milioni per le strade rurali
19/11In Sardegna un robot per l’agricoltura digitale
18/11Prentzas Apertas per l´extravergine di oliva
17/11Siccità 2022, domande a dicembre 2025
17/11Strade Zafferano, si celebra l´oro di Sardegna
14/11Filiera carne: contributi a fondo perduto
12/11500mila euro per autobotti agli agricoltori della Nurra
8/11«La Nurra ha sete, subito gli indennizzi»
8/11Emergenza idrica: Sorso stanzia 100mila euro
5/11«Subito il tavolo di crisi idrica»
« indietro archivio agricoltura »
2 dicembre
Bando Nuove Rotte: c´è l´Alghero-Cagliari-Olbia
2 dicembre
In centro ad Alghero si brinda con Akènta
2 dicembre
Fiorella Mannoia in estate ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)