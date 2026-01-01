Alguer.it
Cor 14:54
Via le auto dallo Scalo Tarantiello
Riordino della viabilità nell’area perimetrale dell’ex distributore Esso di Alghero: senso unico nel tratto del prolungamento di via Catalogna, dissuasori e parcheggi per moto. Sempre più problemi con i parcheggi auto in prossimità del centro urbano
Via le auto dallo Scalo Tarantiello

ALGHERO - Il comune di Alghero dichiara guerra alle auto e per disincentivarne l'utilizzo, lo fa intervenendo pesantemente sugli stalli disponibili in prossimità del centro urbano: diminuiscono così progressivamente i posteggi disponibili, risultato della conversione di diversi stalli auto in parcheggi per motocicli. Annunciato nella giornata odierna il riordino della viabilità nell’area perimetrale dell’ex distributore Esso situato tra via Cagliari, il prolungamento di via Catalogna e via Garibaldi.

Con una prima conseguenza: via tutti gli stalli (mai regolamentati ma sempre ammessi) per le auto: l’installazione di dissuasori di sosta, stalli riservati al parcheggio di ciclomotori e motocicli, e la modifica della viabilità, così disposta: istituzione del senso unico di marcia nel prolungamento di via Catalogna in direzione via Sassari con obbligo di svolta a sinistra e apposizione del segnale “dare precedenza”; istituzione di due nuovi stalli riservati alla sosta per persone con disabilità; istituzione, lungo il perimetro dell’ex distributore, di stalli di sosta riservati ai ciclomotori e motocicli orientati con inclinazione di 30° rispetto all’asse stradale secondo il senso di marci della carreggiata; installazione, lungo il perimetro dell’ex distributore, di dissuasori di sosta e apposizione di cartellonistica con divieto di sosta.

L'intervento è giustificato dal superamento di cosiddette criticità ed è regolamentato nell’ordinanza dirigenziale n. 126 disposta dal Comando della Polizia Locale e dal Dirigente del Servizio 7 Sicurezza e Vigilanza. Gli interventi previsti in collaborazione con la Società Alghero In House riguardano il cosiddetto riordino della viabilità nell’area perimetrale dell’ex distributore Esso.

Nella foto: operai a lavoro per eliminare gli stalli auto nello Scalo Tarantiello di Alghero
15:44
