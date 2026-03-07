Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroAmbienteAmbiente › Òmnium: incontro sulla Grotta Verde
Cor 22:29
Òmnium: incontro sulla Grotta Verde
Il relatore Giampiero Mulas è uno specialista in speleologia subacquea, ha fatto esplorazioni in più di 140 grotte in tutto il territorio di Alghero ed è socio del Gruppo Speleologico Algherese
Òmnium: incontro sulla Grotta Verde

ALGHERO - Venerdì 13 marzo alle 18.30 presso la sua sede istituzionale in via Lamarmora 64, l’Associazione Òmnium Cultural de l’Alguer organizza un incontro con lo speleologo Giampiero Mulas dal titolo “La Grotta Verde tra esplorazione e salvaguardia”. La Grotta Verde, conosciuta anche come Grotta di Sant’Elmo, rappresenta una delle cavità di maggior interesse del complesso carsico di Capo Caccia, all’interno del Parco Regionale di Porto Conte, ed è oggetto di studi scientifici sin dai primi decenni del secolo XX, con le prime esplorazioni sistematiche di Alberto La Marmora.

La Grotta Verde è un bene non solo ambientale, ma anche culturale e linguistico e perciò Òmnium Cultural de l’Alguer ha organizzato l’incontro per valorizzare questo inestimabile patrimonio, durante il quale si proietteranno immagini inedite di alcune parti della grotta non aperte al pubblico. Il relatore Giampiero Mulas è uno specialista in speleologia subacquea, ha fatto esplorazioni in più di 140 grotte in tutto il territorio di Alghero ed è socio del Gruppo Speleologico Algherese.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
7/3/2026
Valledoria, rinasce l’Imbarcadero
La foce del Coghinas diventa un hub tra natura e grandi eventi. L’intervento, costato complessivamente oltre 100.000 euro — frutto di una virtuosa sinergia tra fondi regionali (40.000 euro) e risorse del bilancio comunale (60.000 euro) — ha permesso di recuperare un sito inserito in un delicato contesto di Interesse Comunitario
5/3Bando fotovoltaico: 70 milioni per finanziare istanze
5/3Tavolo verde per il ciclone Harry: conta dei danni
2/3«Parco, finanziamento strategico per ambiente»
25/2Le prime palme sulla Bousquet
25/2Verso nuova norma per il Parco
24/2Consorzi bonifica, Zirattu confermato presidente
21/2«Alghero, palme pagate e abbandonate»
21/2Il grido del Comitato San Paolo. «Servono ora riscontri concreti»
18/2Nel 2025 a Sassari 80 veicoli abbandonati
17/2Sennori plastic free, raccolti 100kg di rifiuti
« indietro archivio ambiente »
9 marzo
Via le auto dallo Scalo Tarantiello
9 marzo
«Piano strategico, soldi buttati»
9 marzo
Addio a don Paolino, Bosa in lutto



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)