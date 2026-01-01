Cia, assemblea elettiva ad Alghero

Alguer.it
12:00
ALGHERO - La Confederazione Italiana Agricoltori del Nord Sardegna verso il congresso nazionale con l'elezione dei delegati alla IX assemblea elettiva Provinciale. In programma ad Alghero, sabato 14 febbraio (ore 10.30) presso la prestigiosa Villa Maria Pia, l'assemblea Cia Nord Sardegna: ad aprire i lavori sarà Mimmo Pirisi (nella foto), che ricopre anche il ruolo di vertice nella massima assise cittadina, cui seguiranno i saluti del sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto e del presidente del Consorzio di Bonifica della Nurra, Gavino Zirattu. Il documento programmatico sarà a cura di Francesco Uras, mentre la relazione politica è affidata a Mario Nonne. Seguirà il dibattito tra i componenti e l'elezione dei delegati. La conclusione dei lavori è demandata a Michele Orecchioni, presidente Cia Nord Sardegna.
11 febbraio
34 nuove palme sul Lungomare
10 febbraio
Olive, sfondata la vetrata nella notte
11 febbraio
Caos alle Cliniche: arrestato un uomo



