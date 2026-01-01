Cor 12:00 Cia, assemblea elettiva ad Alghero Si terrà sabato 14 febbraio (ore 10.30) a Villa Maria Pia l´assemblea della Confederazione Italiana Agricoltori del Nord Sardegna: ad aprire i lavori Mimmo Pirisi. Seguirà il dibattito e l´elezione dei delegati



ALGHERO - La Confederazione Italiana Agricoltori del Nord Sardegna verso il congresso nazionale con l'elezione dei delegati alla IX assemblea elettiva Provinciale. In programma ad Alghero, sabato 14 febbraio (ore 10.30) presso la prestigiosa Villa Maria Pia, l'assemblea Cia Nord Sardegna: ad aprire i lavori sarà Mimmo Pirisi (nella foto), che ricopre anche il ruolo di vertice nella massima assise cittadina, cui seguiranno i saluti del sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto e del presidente del Consorzio di Bonifica della Nurra, Gavino Zirattu. Il documento programmatico sarà a cura di Francesco Uras, mentre la relazione politica è affidata a Mario Nonne. Seguirà il dibattito tra i componenti e l'elezione dei delegati. La conclusione dei lavori è demandata a Michele Orecchioni, presidente Cia Nord Sardegna.