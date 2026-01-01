Cor 8:25 A Sassari l’Erasmus Welcome Dinner L’iniziativa si inserisce nel programma di celebrazioni per il 20° anniversario di Erasmus Student NetworkSassari (2006–2026), realtà che da due decenni promuove l’integrazione, lo scambio culturaleeladimensione europea dell’esperienza universitaria



SASSARI - Venerdì 6 marzo 2026 l’Ersu di Sassari ha ospitato, presso la Mensa Universitaria di via dei Mille, l’Erasmus Welcome Dinner 2026, un momento di accoglienza dedicato ai nuovi studenti universitari Erasmusprovenienti da diversi Paesi europei che hanno scelto Sassari come città per il proprio percorsodi studi. L’iniziativa si inserisce nel programma di celebrazioni per il 20° anniversario di Erasmus Student NetworkSassari (2006–2026), realtà che da due decenni promuove l’integrazione, lo scambio culturaleeladimensione europea dell’esperienza universitaria. La serata ha rappresentato un’importante occasione di incontro, dialogo e condivisione tra studenti, istituzioni e associazioni, nel segno della collaborazione e dell’internazionalizzazione del sistemauniversitario cittadino.



All’evento hanno preso parte il Presidente di ERSU Sassari Daniele Maoddi, il Direttore AntonioZara, i dirigenti dell’Ente, il Consiglio di amministrazione e i collaboratori dell’ERSU. Presente anche il Sindacodi Sassari Giuseppe Mascia, la cui partecipazione è stata particolarmente apprezzata quale testimonianzadella vicinanza della città al mondo studentesco. Nel corso della serata sono stati celebrati i vent’anni di attività di ESN Sassari – Erasmus Student NetworkSassari, guidata dal presidente Fabrizio Fresi, un traguardo significativo per un’associazione chenegli anni ha contribuito in modo determinante alla costruzione di una rete di accoglienza e integrazionepergli studenti internazionali. Hanno inoltre partecipato numerosi rappresentanti dell’associazionismo universitario, del ForumdelleAssociazioni, delle rappresentanze studentesche, dell’Università degli Studi di Sassari e dell’UfficioRelazioni Internazionali, del Conservatorio di Musica, del CUS e dell’Accademia di Belle Arti. Una partecipazionecorale che testimonia la vitalità, l’inclusività e la coesione della rete universitaria sassarese. In segno di collaborazione e amicizia, il Presidente Maoddi ha ricevuto da ESN Sassari la tesseradi socioonorario dell’associazione.



La serata è stata arricchita dall’accompagnamento musicale di Claudio Caggiari e da unmomentoparticolarmente emozionante: l’esibizione di Xinyue Jiang, studente cinese del Conservatorio di Sassari, cheha interpretato in modo egregio il brano "O Sole Mio", conquistando l’entusiasmo dei presenti. L’Erasmus Welcome Dinner 2026 si è confermata così una serata di incontro, relazioni, festa e condivisione, capace di rafforzare il senso di comunità tra gli studenti e il legame tra la città e il suo sistema universitario. ERSU Sassari ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo momentodi accoglienza e di festa, in particolare il personale della Mensa Universitaria di via dei Milleperlaprofessionalità dimostrata.