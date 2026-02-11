S.A. 18:22 Coldiretti: aziende devastate dal vento Bilancio pesantissimo lasciato dalla violenta ondata di vento che nelle ultime ore si è abbattuta sul Nuorese e in particolare sull’Ogliastra, colpendo duramente le aziende agricole e zootecniche dei territori



NUORO - Capannoni scoperchiati, tettoie e recinzioni divelte, macchinari danneggiati, impianti fotovoltaici strappati via come foglie: è il bilancio pesantissimo lasciato dalla violenta ondata di vento che nelle ultime ore si è abbattuta sul Nuorese e in particolare sull’Ogliastra, colpendo duramente le aziende agricole e zootecniche dei territori. Fortemente colpiti i settori olivicolo e le sugherete, con ripercussioni gravi anche sui boschi, le essenze arboree e il legnatico a causa degli alberi spezzati o sradicati dalla furia del vento. Un danno gravissimo che mette a rischio le produzioni presenti e future. Ma anche altre colture e comparti produttivi non se la sono passata meglio, in un contesto già fortemente provato da settimane di maltempo che avevano indebolito piante, strutture e terreni. Raffiche che hanno superato i 130 chilometri orari hanno provocato danni ingenti non solo nei centri abitati ma soprattutto nelle campagne, dove numerose aziende si sono ritrovate isolate a causa della caduta di alberi lungo le strade rurali e provinciali, rendendo difficili – se non impossibili – gli spostamenti e l’accesso alle strutture aziendali con conseguenze disastrose sulle produzioni e fatturati delle imprese.



In questo scenario, Coldiretti Nuoro-Ogliastra è sul territorio fin dalle prime ore successive all’evento per avviare la conta dei danni e monitorare una situazione in continua evoluzione. L’organizzazione è in stretto contatto e in piena sinergia con le amministrazioni comunali delle aree colpite per valutare tutte le possibili strade di intervento, compresa l’eventuale richiesta dello stato di calamità naturale, oggi al vaglio delle istituzioni competenti. «Siamo di fronte all’ennesimo evento atmosferico eccezionale che colpisce duramente le nostre aziende – sottolinea il presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Leonardo Salis – in queste ore stiamo raccogliendo segnalazioni, verificando le criticità e garantendo la massima vicinanza alle imprese agricole e alle comunità coinvolte. Nessuno deve essere lasciato solo».



Sulla stessa linea il direttore Alessandro Serra, che evidenzia come «oltre ai danni immediati alle strutture, c’è una forte preoccupazione per le ricadute economiche future. Le aziende dovranno sostenere costi elevatissimi per ripristinare capannoni, impianti e infrastrutture, con inevitabili rallentamenti delle attività produttive e ripercussioni anche sulla manodopera e sull’occupazione - conclude - è necessario un sistema istituzionale maturo, capace di intervenire rapidamente nelle emergenze ma anche di costruire un percorso strutturato di lungo periodo, affinché le imprese non vengano lasciate sole e possano ricevere risposte concrete e tempestive». La Sardegna continua così a fare i conti con un inverno segnato da eventi atmosferici estremi e sempre più ravvicinati. Dopo le piogge insistenti che hanno interessato gran parte dell’Isola, causando allagamenti e criticità diffuse, ora è stato il vento a sferrare un nuovo colpo, mettendo in ginocchio intere aree rurali. Mai come in questo inverno, il sistema produttivo agricolo sardo si è trovato ad affrontare una sequenza continua di eventi estremi: piogge intense, ondate di piena e ora vento distruttivo. Una condizione che rende sempre più complessa la produzione di cibo e mette sotto pressione l’economia delle aziende, colpite sia nelle produzioni sia nelle strutture, con danni immediati e perdite che si protrarranno nel medio-lungo periodo.