Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSaluteSanità › «Pediatria rafforzata ad Alghero»
Cor 8:23
«Pediatria rafforzata ad Alghero»
Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo interviene sul potenziamento delle attività del reparto pediatrico e sull’introduzione di nuove tecnologie diagnostiche che arricchiscono l’offerta sanitaria dedicata ai più piccoli
«Pediatria rafforzata ad Alghero»

ALGHERO – «Il reparto di Pediatria dell'Ospedale Civile di Alghero prosegue il suo percorso di rafforzamento grazie alla dotazione di nuove apparecchiature diagnostiche all’avanguardia, tra cui strumenti avanzati per il monitoraggio delle patologie respiratorie e allergiche, il breath test per lo studio dei principali disturbi gastrointestinali e la nuova strumentazione per l’esecuzione del test del sudore, fondamentale per la diagnosi precoce della fibrosi cistica» Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo interviene sul potenziamento delle attività del reparto pediatrico e sull’introduzione di nuove tecnologie diagnostiche che arricchiscono l’offerta sanitaria dedicata ai più piccoli.

La struttura complessa di Pediatria dell’Ospedale Civile di Alghero, guidata dal dottor Luigi Cambosu, offre un importante servizio diurno sette giorni su sette, garantendo le numerose attività sanitarie rivolte ai piccoli pazienti. «Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti al direttore dott. Luigi Cambosu e a tutta l’équipe di Pediatria per la professionalità, la competenza e la dedizione con cui ogni giorno garantiscono assistenza e cure a bambine e bambini e alle loro famiglie: l'ASL Sassari e la Regione Sardegna hanno lavorato con forza affinchè il reparto incrementasse i servizi con strumentazioni all'avanguardia. Resta centrale l'obiettivo di riportare l’assistenza H24» sottolinea Di Nolfo.

La struttura rappresenta un punto di riferimento importante per il territorio anche grazie all’impegno costante di medici, infermieri e operatori sanitari che lavorano in squadra per garantire percorsi di cura efficaci e un ambiente accogliente e rassicurante per i piccoli pazienti. «A loro va il ringraziamento delle istituzioni e della comunità per l’impegno quotidiano nel garantire il diritto alla salute con estrema professionalità e nel prendersi cura della salute di bambine e bambini. Come rappresentante delle istituzioni regionali – conclude Di Nolfo – confermo la mia totale disponibilità al fianco della struttura e dei suoi professionisti, per sostenere i grandi progressi già raggiunti e lavorare insieme sugli obiettivi ancora da conseguire, continuando a rafforzare i servizi sanitari dedicati a tutte e tutti, soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
7/3/2026
Stroke Unit dell’Aou: riconoscimento Platino
La Stroke unit dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari ha ottenuto anche per il quarto trimestre del 2025 il prestigioso premio Platino, nell´ambito degli ESO-Angels Awards: Qualità delle cure e rapidità d’intervento tra le migliori in Italia per i pazienti colpiti da ictus
6/3/2026
Scuola politica Riformatori: si parte con la sanità
L’appuntamento di mercoledì 11 che dà avvio alla Scuola di formazione politica, rappresenta il primo momento di approfondimento e analisi del “Manifesto sulla sanità” che nel corso degli altri incontri sarà via via arricchito per arrivare a una versione finale da consegnare al Ministro
26/2/2026
Report su sanità in Commissione
Domani una seduta della Commissione con all’ordine del giorno l’analisi e l’approfondimento della situazione attuale della sanità e relazione del presidente Mulas
5/3Su Cardiologia schermaglie tra Di Nolfo e Pais
5/3Dal 1° aprile la Cardiologia sarà attiva H 24
6/3Buoni servizi sanitari: prenotazioni dal 16 marzo
4/3Disturbi alimentazione: se ne parla a Sassari
4/3«Elisoccorso appalto deserto: gravissimo»
4/3«No a chiusura Ascot a Fertilia»
3/3«Serd, scelta grave, ingiustificata»
2/3«Asl, atto aziendale votato nel silenzio»
3/3Open day contro il Papilloma Virus
26/2Il 3 marzo visite gratuite per l´udito
« indietro archivio sanità »
10 marzo
A Sassari l’Erasmus Welcome Dinner
9 marzo
Via le auto dallo Scalo Tarantiello
10 marzo
Sound and Vision, ultima tappa a Palazzo Siotto



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)