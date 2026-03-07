Cor 21:00 L´Amargura alla città di Porto Torres Questa mattina la Sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese, ha ospitato la cerimonia di consegna della scultura "Amargura - Madri di Gaza per il mondo" dell´artista turritana Cinzia Porcheddu che ha scelto di metterla a disposizione dell´Amministrazione comunale perchè sia esposta al primo piano dello storico edificio di Corso Vittorio Emanuele II, sede istituzionale del Comune di Porto Torres



PORTO TORRES - Amargura, un termine sardo che significa amarezza, ripreso dal titolo del brano e dell'album della cantante Elena Ledda del 2025, raffigura una madre immersa per metà in una pozza d'acqua, resa attraverso il frammento informe di uno specchio: la figura emerge dall'acqua, riflettendo in essa la sua immagine. La madre tiene tra le braccia la sua vita spezzata. Si tratta di un'immagine potente ed evocativa che richiama il dolore universale delle madri vittime di violenza nel corso dei conflitti e nei troppi teatri di guerra disseminati nel mondo.



Alla consegna hanno preso parte il Sindaco Massimo Mulas, l'assessora alla cultura Maria Bastiana Cocco, l'artista Cinzia Porcheddu e Stefano Giuliani, direttore del Museo Archeologico Nazionale "Antiquarium Turritano". L'Opera, infatti, sarà posizionata all'interno di una delle teche in vetro donate al Comune dalla Direzione Regionale Musei Sardegna a seguito della predisposizione dell'attività di riallestimento delle Collezioni archeologiche del Museo.



A fare da madrine alla cerimonia sono state le socie Fidapa BPW sezione Porto Torres, grazie alle quali la scultura era stata esposta nell'ambito della mostra "Libera l'Arte, Libera le Donne" organizzata da Cristina Valente e un collettivo di artiste in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Alla base della scelta artistica vi è la consapevolezza che tra le principali vittime delle guerre e della violenza vi siano donne e bambini e chi sopravvive porta con sé ferite profonde e indelebili. Altri, nel peggiore dei casi, perdono prematuramente la vita, talvolta insieme a una madre che aveva cercato disperatamente di proteggerli.