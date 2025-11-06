S.A. 17:38 Ad Alghero giornata di studio sulla birra e filiera Una giornata di studio dedicata al mondo della birra artigianale: “Birra: un percorso di filiera 2° edizione”. L´evento si terrà lunedì 24 novembre, a partire dalle ore 10, nella sede di Porto Conte Ricerche a Tramariglio



ALGHERO - Forte del successo ottenuto lo scorso anno, il Porto Conte Ricerche ripropone una giornata di studio dedicata al mondo della birra artigianale: “Birra: un percorso di filiera 2° edizione”. L'evento, imperdibile per l'intero settore brassicolo, si terrà lunedì 24 novembre, a partire dalle ore 10, nella sede di Porto Conte Ricerche a Tramariglio. L'evento nasce per offrire un approfondimento tecnico-scientifico che tocca ogni singolo anello della catena produttiva. L'obiettivo principale è analizzare e condividere i risultati di progetti di ricerca all'avanguardia, sia a livello nazionale che regionale, ponendo l'attenzione sulle sfide e le innovazioni che stanno ridefinendo il futuro del settore.



Il filo conduttore dell'incontro sarà, infatti, l'innovazione lungo tutta la filiera. Il dibattito spazierà dalla produzione dell’orzo alla sua cruciale trasformazione in malto da birra, per poi analizzare le più recenti tecnologie di maltazione. Ampio spazio sarà dedicato anche all’importanza strategica dei lieviti e alle loro complesse interazioni con le diverse materie prime. Non mancherà, inoltre, un focus sui mutamenti nella comunicazione che hanno caratterizzato il prodotto birrario nel corso degli anni.



Gli interventi previsti avranno un taglio spiccatamente applicativo e mirato al trasferimento di know-how pratico, grazie al contributo di relatori di altissimo profilo. Saranno presenti: Antonella Costantini del CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e analisi dell’economia Agraria), Giovanni De Francesco del CERB dell’Università degli studi di Perugia, Gianluca Zanini dell’omonima ditta e Paola Pagani della rivista specializzata “Imbottigliamento”. A completare il quadro, interverranno anche i ricercatori del Porto Conte Ricerche, da anni impegnati nello sviluppo e nell'innovazione del settore in Sardegna. La giornata è rivolta in modo specifico ai rappresentanti delle aziende della filiera – dai birrifici agli agricoltori – alle associazioni di categoria e, naturalmente, a tutti gli appassionati che desiderano approfondire gli aspetti più tecnici e scientifici che si celano dietro un boccale di birra di qualità