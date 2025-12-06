Cor 15:18 Sanità, Mulas: fallimento per Todde Il consigliere comunale di Alghero sottolinea in particolare quella che definisce «la gravissima iniziativa dell’assessora regionale al Lavoro, che ha creato un vero e proprio Cup privato per facilitare visite e prestazioni, trasformando un servizio pubblico in uno strumento di clientela politica»



ALGHERO - «Il fallimento della giunta Todde sulla sanità è ormai evidente». Lo afferma il presidente della Commissione Sanità, Christian Mulas, denunciando un comparto progressivamente declassato e comportamenti inaccettabili ai vertici della Regione. Il consigliere comunale di Alghero sottolinea in particolare quella che definisce «la gravissima iniziativa dell’assessora regionale al Lavoro, che ha creato un vero e proprio Cup privato per facilitare visite e prestazioni, trasformando un servizio pubblico in uno strumento di clientela politica». Un episodio che, secondo Mulas, simbolizza il completo fallimento di chi ha governato la sanità.



La revoca delle deleghe all’assessore Bartolazzi senza una nomina immediata viene definita il punto più alto del fallimento della presidente Todde, che aveva promesso di rilanciare la sanità durante la campagna elettorale. È finita l’epoca degli alibi afferma Mulas: la presidente non è riuscita né a individuare una guida adeguata né a migliorare un sistema allo stremo. L’accentramento delle deleghe alla Presidenza è giudicato «un atto di arroganza e improvvisazione che mina la maggioranza e alimenta lotte interne nel suo stesso partito».

Mulas denuncia un anno e mezzo in cui «la sanità sarda è diventata un teatro di propaganda e una passerella social, mentre la situazione reale peggiorava»: ospedali allo sbando; sanità territoriale deteriorata; commissari nominati dall’alto e talvolta privi dei requisiti necessari.



Il caso di Nuoro è emblematico continua Mulas. «Non era Bartolazzi a non conoscere la Sardegna: è la presidente Todde a mostrarsi distante dai problemi della sua terra. Il richiamo dell’ex assessore come “esperto” dopo averlo esautorato viene definito un’ulteriore umiliazione e l’ennesima prova di una gestione confusa». Infine, Mulas torna sul ruolo dell’assessora al Lavoro: L’ingerenza nei cantieri OSS e il CUP privato sono il simbolo di gestione politica che ha fallito completamente. «Fino a quando partiti seri come il Partito Democratico sopporteranno questo teatrino e una presidente impreparata e arrogante?» Chiede Mulas. «Gli errori della giunta Todde ricadono sulla spesa pubblica e soprattutto sulla salute dei sardi. La misura è colma» conclude il presidente della Commissione Sanità di Alghero.