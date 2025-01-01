Cor 14:49 «Bande di delinquenti da fermare subito» Agguato ad Alghero, Michele Pais (Lega): «Bande di delinquenti da fermare subito. I nostri figli devono essere liberi, non vivere nella paura»







Il consigliere esprime solidarietà e vicinanza alla famiglia della vittima, che ha avuto il coraggio di denunciare pubblicamente quanto accaduto. «Ho promesso ai genitori che mi farò carico di questa situazione senza tentare di nascondere la polvere sotto il tappeto. È un dovere che sento addosso non solo come amministratore, ma come genitore di un adolescente che voglio proteggere, insieme a tutti i suoi coetanei e coetanee. I nostri figli devono poter vivere liberamente, uscire di casa senza la paura di incappare in delinquenti giovanissimi, spesso alimentati da delinquenti adulti. Ed è su questi ultimi che dobbiamo intervenire con ancora maggiore forza: devono stare in carcere, non inquinare una società già troppo permissiva e giustificazionalista».



Pais, che nei prossimi giorni chiederà un aggiornamento formale sulla vicenda, annuncia battaglia in tutte le sedi istituzionali. «Mi farò portatore di questa richiesta dal livello comunale a quelli superiori: serve un’azione coordinata, rapida ed efficace per impedire che fenomeni del genere si ripetano. È ora che tutti, nessuno escluso, si assumano le proprie responsabilità». L’appello finale del consigliere è rivolto alle forze dell’ordine e alla magistratura: «Mi auguro che questi delinquenti vengano individuati il prima possibile e che sia loro assicurata la giusta sanzione prevista dalla legge. Senza sconti. Anche nel loro interesse, perché la tolleranza non li aiuta: li condanna a una vita di violenza. È tempo di dire basta». Pais chiude annunciando che manterrà alta l’attenzione: «Non lascerò cadere questa vicenda. La città ha diritto alla verità, allaj sicurezza e alla certezza che chi delinque, a qualsiasi età, risponda delle proprie azioni». ALGHERO - «Siamo di fronte a un episodio estremamente preoccupante, che purtroppo non è affatto un caso isolato». Così Michele Pais, consigliere comunale della Lega ad Alghero, interviene con fermezza dopo il brutale pestaggio avvenuto sabato sera ai danni di un giovane studente, attirato sotto casa con un pretesto e aggredito da un branco di coetanei armati di bottiglie di vetro. Pais definisce l’accaduto «un campanello d’allarme che non può essere minimizzato né derubricato a semplice disagio giovanile». «Qui – sottolinea – non parliamo solo di ragazzi in difficoltà, che pure devono essere aiutati. Parliamo di vere e proprie bande di delinquenti, giovanissimi ma pericolosi, che vanno affrontati e sanzionati con decisione. Perché un gruppo di sette-otto individui che tende un agguato e massacra un coetaneo con calci, pugni e bottiglie rotte è una banda criminale a tutti gli effetti».Il consigliere esprime solidarietà e vicinanza alla famiglia della vittima, che ha avuto il coraggio di denunciare pubblicamente quanto accaduto. «Ho promesso ai genitori che mi farò carico di questa situazione senza tentare di nascondere la polvere sotto il tappeto. È un dovere che sento addosso non solo come amministratore, ma come genitore di un adolescente che voglio proteggere, insieme a tutti i suoi coetanei e coetanee. I nostri figli devono poter vivere liberamente, uscire di casa senza la paura di incappare in delinquenti giovanissimi, spesso alimentati da delinquenti adulti. Ed è su questi ultimi che dobbiamo intervenire con ancora maggiore forza: devono stare in carcere, non inquinare una società già troppo permissiva e giustificazionalista».Pais, che nei prossimi giorni chiederà un aggiornamento formale sulla vicenda, annuncia battaglia in tutte le sedi istituzionali. «Mi farò portatore di questa richiesta dal livello comunale a quelli superiori: serve un’azione coordinata, rapida ed efficace per impedire che fenomeni del genere si ripetano. È ora che tutti, nessuno escluso, si assumano le proprie responsabilità». L’appello finale del consigliere è rivolto alle forze dell’ordine e alla magistratura: «Mi auguro che questi delinquenti vengano individuati il prima possibile e che sia loro assicurata la giusta sanzione prevista dalla legge. Senza sconti. Anche nel loro interesse, perché la tolleranza non li aiuta: li condanna a una vita di violenza. È tempo di dire basta». Pais chiude annunciando che manterrà alta l’attenzione: «Non lascerò cadere questa vicenda. La città ha diritto alla verità, allaj sicurezza e alla certezza che chi delinque, a qualsiasi età, risponda delle proprie azioni».