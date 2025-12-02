S.A. 12:00 Via l´assessore Bertolazzi: «E´ caos sanità sarda» Marco Tedde di Forza Italia commenta l´uscita dell´assessore regionale dalla giunta guidata da Alessandra Todde a cui chiede un cambio di rotta e una svolta sulla sanità. Di ormai crisi del Campo Largo a Cagliari e Alghero parlano gli esponenti di Fratelli d´Italia Alghero



ALGHERO - «Le notizie di stampa sulla revoca dell’incarico dell’assessore della Sanità Bertolazzi e l’assunzione dell’interim, annunciati dalla Presidente Todde, getta ulteriori ombre sulla già complessa situazione della sanità sarda. Ma la verità, sotto gli occhi di tutti, è che non serviva questo atto per evidenziare lo stato di crisi: il sistema sanitario regionale vive da mesi difficoltà crescenti ed evidenti, diffuse e ormai insostenibili. E la rimozione del responsabile della sanità regionale ne è la certificazione difficilmente contestabile. Anche se non è comprensibile come Bortolazzi possa essere nominato consulente della Todde sulla sanità, nonostante il fallimento della sua gestione». E' Marco Tedde di Forza Italia Alghero a commentare l'uscita del delegato regionale alla Sanità dalla Giunta guidata da Alessandra Todde.



Secondo Tedde si tratta di «un fallimento su tutta la linea»: «Liste d’attesa interminabili, ospedali in affanno, carenza di personale, territori privati dei servizi essenziali, personale stremato e una riforma della sanità regionale ancora sospesa nel limbo dell’attesa per la decisione della Corte Costituzionale sulla legge di riforma stessa: è l’immagine di un sistema che procede a fatica e che oggi si trova davanti all’ennesimo scossone politico-amministrativo». Per questo il consigliere nazionale azzurro chiede alla Presidente Todde «di affrontare la questione con chiarezza, determinazione e responsabilità. Serve che prenda davvero “il toro per le corna”, imprimendo una svolta netta e immediata: la sanità non può più essere il terreno delle improvvisazioni, del poltronificio o dei rimpalli politici. Occorrono scelte rapide, chiare e soprattutto efficaci.»



Sulla revoca di Bertolazzi interviene anche Fratelli d'Italia Alghero: «Ha fatto in tempo a completare i danni sulla rete ospedaliera prima di essere accompagnato alla porta. Dalla retrocessione dell’Ospedale Marino all’assenza totale di programmazione, passando per lo STEN fantasma: un bilancio disastroso che oggi Todde cerca di nascondere cambiando la facciata, non la sostanza». E da FdI parlano apertamente di crisi: «il vero quadro politico emerge dal vertice fiume della maggioranza regionale, un Campo Largo completamente allagato, dove Pd, 5 Stelle, Progressisti, Avs e civici si accusano a vicenda di voler fare la “primadonna”, senza una visione comune e senza una direzione politica. Una maggioranza che discute per ore su poltrone e rimpasti mentre i sardi attendono cure, servizi e decisioni e la fine delle liste di attesa!». «A questo si aggiunge la crisi della versione algherese del Campo Largo. Basta osservare le posizioni appiattite a Cagliari del PD cittadino, lontane dalle posizioni critiche delle forze civiche. A loro chiediamo un gesto di coraggio» concludono.



Nella foto: Alessandra Todde e Armando Bertolazzi