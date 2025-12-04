Cor 9:09 Via Bartolazzi, Prima Alghero plaude «Finalmente una svolta sul fronte della Sanità Sarda». Così Massimiliano Fadda, consigliere comunale ad Alghero, che spera, dopo due anni persi a peggiorare le cose, che la Todde riesca a non far peggio di lui



ALGHERO - «Finalmente una svolta sul fronte della Sanità Sarda. L’Assessore alla Sanità, Bartolazzi a breve lascerà il suo incarico secondo quanto riportato dalla stampa, sarà la presidente Todde ad assumere l’interim del settore. Una decisione che arriva dopo mesi di tensioni e critiche. Prima Alghero, non nasconde la soddisfazione, abbiamo più volte ribadito che Bartolazzi doveva lasciare prima. Quasi due anni di caos hanno portato la sanità sarda al collasso. La gestione dell’assessore ha lasciato dietro di sé reparti chiusi, liste d’attesa infinite, carenza di medici e una riforma che ha prodotto solo ritardi. Nonostante la rimozione, Bartolazzi resterà consulente della presidente Todde, scelta che suscita perplessità, non capiamo il perché dopo due anni di "disastri". Il timore ora è che si passi "dalla padella alla brace". Chiediamo riforme immediate e interventi rapidi, perché i tempi della politica sono troppo lunghi rispetto alle necessità dei cittadini. Serve correre e agire subito, dopo quasi due anni persi a peggiorare le cose, ci auguriamo che la Todde non riesca a fare peggio di Bartolazzi». Così Massimiliano Fadda, consigliere comunale Prima Alghero.